El BOPA publica las bases de las ayudas para la descarbonización de la economía asturiana

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha celebrado este jueves que el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publique hoy las bases reguladoras para las ayudas a la descarbonización de grandes empresas y pymes.

Momentos antes de participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento de los Fondos de Transición Justa, que se ha celebrado por primera vez en Oviedo, Roqueñí ha explicado que esas ayudas están destinadas a impulsar la transformación hacia una industria descarbonizada y más ecológica.

Roqueñí ha destacado que la publicación de las bases reguladoras es "un hito necesario para empezar a sacar las convocatorias" y ha considerado que es "una noticia importante" para las empresas.

El hecho de que la Comisión de Seguimiento se haya reunido por primera vez fuera de Madrid es, para la titular de Transición Ecológica una muestra del apoyo que las comunidades autónomas en transición han tenido "en un proceso que está siendo difícil" hacia una economía descarbonizada.

En la reunión, además de representantes de las regiones que gestionan estos fondos -- Galicia, Aragón, Andalucía, Asturias, siete provincias de Castilla y León y Alcudia (Baleares)-- han participado el subdirector general de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Anatolio Alonso, y el jefe adjunto del equipo que lleva en Bruselas la gestión de los fondos Feder y Transición Justa para España y Portugal, Diego Villalba.

Alonso ha explicado que este tipo de ayudas tienen un peso "importante" en Asturias, al ser la comunidad autónoma que acapara la mayor parte del Fondo, con un 30% del total.

Por su parte, Diego Villalba ha agregado que la finalidad de estos fondos es "aprovechar el potencial" de las renovables para lograr la descarbonización y llegar a 2050 a una Europa "fundamentalmente descarbonizada".

"No se trata de eliminar en absoluto el carbón", ha matizado, ya que "no es posible" eliminarlo del todo, pero sí tomar medidas que permitan "evitar los procesos que están llevando a las consecuencias del cambio climático". En este aspecto, ha agregado Villalba, Europa está "a la vanguardia" frente a otros bloques "cuya contribución a este proceso es fundamental". "Europa no puede estar sola en esta aventura", ha concluido.