¿Buscas trabajo? Por qué importa que te des de alta como demandante de empleo en Asturias

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Darse de alta como demandante de empleo importa. En Asturias, el Servicio Público de Empleo tiene a tu disposición un amplio catálogo de recursos y servicios gratuitos, de orientación, formación, prácticas y asesoramiento para echarte en una mano en tu búsqueda y para mejorarte un nivel de empleabilidad alto que te permita optar a puestos cualificados. Todo empieza por darte de alta como demandante. Esa es la llave que desbloquea un mundo de posibilidades.

Todo lo que tienes que hacer es pedir una cita y acercarte a cualquiera de las 25 oficinas de empleo que cubren todas las comarcas de Asturias. Ahí encontrarás un equipo de profesionales, comprometidos a trabajar para que tú no pares, que te aconsejarán en todas las etapas del camino. Si no es la primera vez que te inscribes como demandante de empleo y ya te has dado de alta antes en el sistema, también podrás hacer todos los trámites de manera telemática a través de internet. Pero si prefieres el trato humano y tener a tu disposición toda la experiencia de la plantilla del Servicio Público de Empleo, en las oficinas estarán encantados de recibirte.

TODAS LAS VENTAJAS

El alta te da acceso a formación gratuita y tiene otros muchos efectos beneficiosos para ti. Es importante para cualquier persona y es especialmente importante si tienes menos de 30 años. Porque estar inscrito como demandante de empleo es uno de los requisitos para acceder al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa europea para hacer más fácil el acceso al mercado de trabajo a todas las personas jóvenes entre los 16 y los 30 años.

Además de las ayudas autonómicas a la contratación de personas inscritas en la Garantía Juvenil, el Principado dispone de programas específicos destinados a este grupo. En particular, pueden interesarte los programas que combinan la formación con el empleo. Tanto Joven Ocúpate como las Escuelas Taller buscan de manera prioritaria personas menores de 30 años.

FÓRMATE Y TRABAJA A LA VEZ

El Servicio Público de Empleo ideó el Joven Ocúpate como una medida de Garantía Juvenil especialmente indicada para jóvenes que no se han graduado en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este programa tiene el objetivo de facilitarles mejorar su empleabilidad y facilitar la inserción laboral. Si participas en uno de ellos en cualquier concejo asturiano donde se programen, repartirás tu jornada entre el trabajo (con un contrato para la formación y el aprendizaje), la formación básica en competencias clave y la formación ocupacional para conseguir al final del programa un certificado de profesionalidad de nivel 1.

Si has completado la ESO, y sin necesidad de estar inscrito en Garantía Juvenil, también tienes a tu disposición las Escuelas Taller. Las hay de diversas especialidades formativas, pero todas persiguen la misma finalidad: la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas y su inserción final en el mercado de trabajo. Su método está encaminado a combinar la cualificación en alternancia con la práctica profesional.

Si buscas un trabajo y no estás inscrito como demandante de empleo, acude a una de las oficinas del Sepepa, completa el trámite y déjate guiar por los profesionales del Servicio hacia tu mejor opción de engancharte al mercado laboral. Para ellos, la frase 'trabajamos para que no pares' es más que un lema.