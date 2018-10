Del Busto: "No hay ni una sola línea en el Decreto de listas de espera que hable de derivaciones a la privada"

Publicado 04/10/2018 11:37:01 CET

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, ha cargado este jueves contra el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova por sus reiteradas críticas hacía la sanidad asturiana, en este caso al decreto de tiempos máximos de espera y le ha pedido que "deje de hacer el juego a la derecha" con las mismas y ha asegurado que no hay ni un sólo artículo, ni una sola línea en el decreto que hable de derivaciones a la sanidad privada o haga pensar en las mismas".

A juicio del titular de Sanidad con sus críticas, el diputado de la formación morada "se pasa tanto de frenada que no deja títere con cabeza, insulta a sus compañeros de profesión, a todos los estamentos de la sanidad y sólo le falta decir que todos son unos enchufados del PSOE".

Así, ha lamentado que semana tras semana plantee como solución el incremento de plantilla. "No se donde está usted, si está en los Mundos de Yupi o dónde, pero sigue sin enterarse del problema de este país ante la falta de profesionales", ha dicho el consejero que se ha preguntado si el diputado de Podemos "no entiende o no quiere entender".

El diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova ha asegurado que el decreto anunciado por el Gobierno es un "fraude, un timo de la estampita" que engaña a los ciudadanos ya que a su juicio lo que logrará el mismo, al igual que la propuesta de ley del PP es "un cortocircuito a la privada".

Así ha pedido al consejero que se atreva a negar que van a derivar a más pacientes a la sanidad privada y ha indicado que lo que ocurre es "una auténtica vergüenza" como lo es que se sigan ocultando los tiempos reales de espera que siguen siendo similares a los de 2018.

PREGUNTA DE IU

También la diputada de IU, Marta Pulgar ha preguntado al consejero de salud sobre esta cuestión y ha manifestado que "al margen de hablar del más, es necesario en esta cuestión de hablar del mejor". En este sentido ha criticado que el área de Del Busto haya optado por medidas que inicialmente rechazaban como las peonadas.

"Hacen de una medida extraordinaria algo ordinario y yo me pregunto por qué hacen esto, si es que quieren seguir en esta dinámica continuista y no tienen interés en cambiar estas cuestiones que son estructurales en la gestión del día a día".