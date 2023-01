La Cabalgata de Reyes, que saldrá desde Viesques, estará formada por más de 1.150 personas

GIJÓN, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes, que saldrá el 5 de enero desde Viesques a las 18.00 horas, estará formada por más de 1.150 personas, con más de 50 grupos, y tendrá a la música como gran protagonista.

El recorrido es el siguiente: Colegio Begoña, C/Poeta Ángel González, C/Anselmo Solar, Avenida de la Costa, Avenida de Castilla, C /Emilio tuya, C/Menéndez Pelayo, Avenida de la Costa, C/ San Bernardo, Plaza del Instituto, C/ Jovellanos, C/ Los Moros, C/ Munuza, Plaza del Carmen, C/ Felipe Menéndez, C/Marqués de San Esteban y fin en Jardines de la Reina.

La comitiva real tendrá una agenda muy apretada en la ciudad, con llegada al Puerto Deportivo a las 11.00 horas y con la finalización de la jornada, a las 20.30 horas aproximadamente, con los tradicionales discursos desde el balcón de la Casa Consistorial.

Tras su llegada al Puerto Deportivo saludarán a los niños de Gijón desde la Plaza del Marqués, desde donde se dirigirán al Teatro Jovellanos para celebrar cuatro encuentros, desde las 12.30 horas y hasta las 14.45 horas, con los más pequeños. Las 3.168 localidades gratuitas que se pusieron a disposición del público para estas cuatro

recepciones están agotadas.