Cabueñes proyectará este lunes una película de animación en colaboración con el Festival de Cine

OVIEDO/GIJÓN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cabueñes mantiene su colaboración con el del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que este año alcanza su 63ª edición. El centro sanitario se suma a esta consolidada cita cinematográfica con la proyección de la película de animación 'Mi vida a lo grande', de Kristina Dufková, el próximo lunes, a las 17:30 horas, en el salón de actos.

La iniciativa, abierta a pacientes, familiares, profesionales sanitarios y público en general, pretende acercar la cultura al ámbito hospitalario.

La película, una cinta de animación para todas las edades, aborda temas como la amistad, la autoestima y la aceptación a través de su protagonista, Ben, que muestra cómo afrontar los retos del colegio, el acoso escolar y los cambios que implica la adolescencia. La obra se estrenó en el Festival de Annecy y ha sido premiada por el público en el FICX.

Esta colaboración forma parte de la estrategia del Hospital de Cabueñes para mejorar la experiencia de pacientes y familiares, al tiempo que refuerza la conexión del centro con la comunidad a través de la cultura y de actividades arraigadas en la ciudad.