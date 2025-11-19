Cadasa celebra el Día Mundial del Retrete con talleres para escolares sobre el uso responsable del agua

El Gerente De Cadasa, Manuel Gutiérrez; La Directora General Del Agua, Vanesa Mateo Y El Alcalde De Valdés, Óscar Pérez. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha celebrado este martes en Valdés el Día Mundial del Retrete con actividades dirigidas a cerca de 150 escolares de Infantil y Primaria de los colegios José García Fernández, Ramón Muñoz y Padre Galo, con el objetivo de concienciar sobre el uso responsable del agua y la importancia de los sistemas de saneamiento adecuados para la salud, el desarrollo y la protección del medio ambiente.

Durante los talleres, los participantes aprendieron sobre los problemas que generan ciertos hábitos cotidianos, como arrojar toallitas higiénicas, compresas, pañales, aceite o medicamentos al inodoro, que provocan obstrucciones en las tuberías y contribuyen a la contaminación del agua, incrementando los costes de mantenimiento de la red.

Educadores ambientales de Cadasa explicaron a los niños la relevancia del agua en la vida cotidiana y los procesos de potabilización y depuración. Paralelamente, en la plaza Alfonso X El Sabio de Luarca, coincidiendo con el mercado semanal, se instaló un punto informativo sobre la efeméride y las funciones del consorcio en el ciclo integral del agua.

La directora general del Agua, Vanesa Mateo, acompañada por el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el gerente de Cadasa, Manuel Gutiérrez, destacó que los procesos de depuración detectan sustancias difíciles de controlar, generalmente vinculadas a la actividad urbana y no a vertidos industriales, lo que complica su eliminación.

PROGRAMA INTEGRAL

Cadasa centra sus inversiones en la conservación y mejora de la red de saneamiento, dentro de un programa integral que da servicio a más del 80% de la población asturiana repartida en 55 concejos. La infraestructura del consorcio incluye 41 sistemas de saneamiento, 46 depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de tratamiento, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores.