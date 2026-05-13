Caja Rural de Asturias y Universidad de Oviedo renuevan su "alianza estratégica" para "seguir caminando juntas". - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martinez, han firmado este miércoles un convenio que renueva la colaboración que ambas instituciones mantienen desde principios de siglo. Se trata de una alianza estratégica que movilizará 2,5 millones de euros durante un periodo de cuatro años para impulsar proyectos ligados al talento, la formación, investigación, innovación, cultura y deporte.

Desde Caja Rural, su presidente Fernando Martínez ha incidido que más allá de las cifras, este acuerdo representa la forma de entender Asturias por parte de la institución que preside. "Es un orgullo seguir caminando de la mano de la Universidad de Oviedo", ha indicado Martínez, que ha insistido en que detrás de la cuantía hay personas y actividades con impacto real.

"Para nosotros es de enorme valor de apoyar iniciativas como las que se apoyan con este convenio", dijo Fernández Martínez, que ha destacado que la intención de la Fundación es seguir impulsando iniciativas de este tipo comprometidas con el territorio.

Colaboración, confianza y visión de futuro han sido algunas de las cuestiones que ha insistido en resaltar el presidente de la entidad.

Por su parte el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde ha insistido en la profunda vinculación e inquebrantable compromiso de ambas instituciones con la tierra, dos instituciones, Universidad de Oviedo y Caja Rural de Asturias con "profundo compromiso con lo local pero a la vez profunda vocación universal".

"Este no es un acuerdo más para la Universidad es una alianza estratégica que no sólo es la suma de unas siglas es una herramienta para multiplicar oportunidades y ese es un valor incalculable de este acuerdo", dijo Villaverde.

Y es que el rector ha asegurado que sin el apoyo de la Caja Rural de Asturias la Universidad no tendría posibilidad de desarrollare algunos de sus proyectos, como el caso de PUMUO o la Casa de la Buelga.

"No se me ocurre mejor manera de construir Asturias, gracias por formar parte de la comunidad universitaria asturiana", insistió Ignacio Villaverde.

EL ACUERDO

Entre las actuaciones incluidas en la renovación del convenio figuran el respaldo al programa universitario para mayores PUMUO, que actualmente cuenta con 855 estudiantes en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Luarca, y representa por sí solo el 11% del conjunto de la colaboración prevista, con la novedad de ampliar el próximo curso su alcance territorial a Langreo, en la Casa de la Buelga, donde también se celebrarán cursos de verano y actividades vinculadas a las Cátedras de la Cultura Minera y de la Sidra de Asturias.

Otra de las lineas estratégicas será el apoyo a la investigación aplicada en inteligencia artificial para optimizar la actividad económica del territorio, dotada con 400.000 euros, lo que representa un 16% de la inversión global prevista.

El convenio también contempla actividades de educación financiera, iniciativas STEAM para alumnado preuniversitario y el respaldo al programa ESTALMAT, orientado al fomento de vocaciones matemáticas entre jóvenes con talento, en el que participan actualmente 15 estudiantes de la ESO.

Asimismo, el área de desarrollo del talento emprendedor, innovador y tecnológico contará con una financiación de 216.000 euros el 8,64% del total destinada, entre otras iniciativas, al impulso de Medialab, la Cátedra de Desarrollo Social y Territorial, la Cátedra de Emprendimiento Caja Rural de Asturias y los equipos universitarios de competición de ingeniería, Wolfast, eTech Racing y 4Space, en los que participan más de 120 estudiantes vinculados a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Además, el convenio prevé becas y estancias formativas en Caja Rural de Asturias y en la Fundación Caja Rural de Asturias, que actualmente cuentan con 39 becas FUO, asi como la participación activa de la entidad en foros de empleo y actividades orientadas a mejorar la inserción laboral del estudiantado universitario.

El acuerdo incluye además una partida específica para actividades de divulgación científica, conferencias y difusión del conocimiento, con una inversión prevista de 58.000 euros, equivalente al 2,32% del convenio. Entre las iniciativas contempladas figura el Aula "ENMODOCIENCIA", centrada en la divulgación y sensibilización sobre el cáncer, con especial atención al medio rural.