"Callan mientras su partido amnistía y perdona deuda a quién sí menoscabaron la Democracia", afea Moriyón a PSOE

"Nos debe el bastón de la Alcaldía", afirma Rouco



GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha reivindicado este lunes que se mantuvieran las competencias en Divertia al ex edil de Vox, Óliver Suárez, tras su paso a edil no adscrito, como modo de garantizar la estabilidad de la ciudad.

Frente a ello, ha acusado al PSOE de usar un "doble rasero" mientras su secretario general, Pedro Sánchez, está negociando la amnistía.

"Callan mientras su partido amnistía y perdona deuda a quién sí menoscabaron la Democracia", les ha reprochado a los concejales socialistas, durante el Pleno extraordinario, celebrado a petición de los grupos municipales de PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos por lo que consideran el apoyo del Gobierno local en un edil "tránsfuga".

A este respecto, la alcaldesa ha recriminado que mientras Sánchez está a punto de ser investido presidente a cambio de conceder la amnistía a quienes sí se saltaron la ley, la izquierda lo hace invocando al progreso o la justicia social, cuando en Gijón se habla de transfuguismo.

A su modo de ver, los partidos de izquierdas "callan porque se quiere llevar por delante la alternancia política". "Quieren estar en el poder, por el poder", les ha reprochado.

Moriyón, que ha defendido el trabajo "serio y riguroso" de Óliver Suárez, al que la oposición considera "tránsfuga", ha recordado al PSOE que en la Legislatura pasada usaron a un diputado no adscrito para aprobar los presupuestos regionales.

Ha destacado, además, que en el informe de la secretaria general del Ayuntamiento queda patente que el debate que plantean sobre transfuguismo no es una cuestión de orden legal, sino "única y exclusivamente política". Un informe que ha recalcado que el PSOE trató de "desprestigiar".

"Este Gobierno siempre ha actuado dentro de la ley", ha defendido Moriyón, para a continuar remarcar que si lo que quieren es hablar sobre moralidad y ética, ella también lo haría.

A este respecto, ha recordado como en la pandemia de la COVID-19, con todos los hospitales colapsados, los cirujanos tenían una mascarilla para toda la semana, o cómo cuando los autónomos pasaban dificultades el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón firmaba, meses después de dejar de ser concejal, un "suculento" contrato como presidente de una empresa social.

También ha aludido a la autorización, en el mandato anterior, de primas de jubilaciones, siendo pagos no contemplados en la ley. Todo ello, para la alcaldesa, ejemplos de "falta de ética", como también lo fue el trabajar "de espaldas" a la ciudadanía y usar la pandemia para la "aberración" que hicieron en el paseo del Muro --'cascayu'--, y dejar a 40.000 coches fuera de circulación --etiqueta de la DGT--.

Al PSOE les ha criticado, además, que a través del "insulto y la descalificación" traten de deslegitimar un Gobierno elegido democráticamente. "Son ustedes, PSOE e IU, un constante ejercicio de demagogia", les ha acusado, al tiempo que les ha conminado a hacer una oposición "leal y constructiva".

Y si bien a IU le ha agradecido que supiera reconocer que en sus dos mandatos anteriores supieron gobernar en minoría a través del diálogo, al PSOE le ha espetado que "no son de izquierdas, lo son de sí mismos". "Incapaces de digerir su derrota, auguraron el Apocalipsis", les ha reprochado.

Sobre esto último, la regidora ha llamado la atención sobre que el PSOE parecía que estuviera esperando un retroceso de libertades con el nuevo Gobierno, a lo que ha recalcado que para alegría de todos, Gijón sigue siendo "libre y tolerante". A mayores, ha destacado que cuando Rouco pretendió trastocar ese espíritu con los cambios en el Festival Internacional de Cine, le retiraron las competencias.

OPOSICIÓN "DESLEAL"

Al tiempo, ha indicado que el PSOE la catalogó como alcaldesa 'okupa', algo que, según ella, no era la primera vez que hacían en una ciudad que el partido entiende "como suya". Para ella, supone un insulto a la ciudadanía y a todos los gijoneses fueron a las urnas. A mayores, ha instado al PSOE a no atribuirse la victoria de las elecciones pasadas y les ha recriminado su oposición "desleal".

Frente a ello, la concejala socialista Carmen Eva Pérez ha empezado su discurso aludiendo a las palabras de rechazo del secretario general de Foro y diputado regional, Adrián Pumares, sobre el transfuguismo, y ha recordad cómo la propia Moriyón pidió a Pedro Leal la devolución del acta de diputado cuando abandonó el partido.

Situación que ha contrapuesto con lo ocurrido en Gijón, en la que, según ella, estamos ante un tránsfuga retribuido, elegido por Vox y que ha cogido esos votos para entregárselos a Foro a cambio de la Presidencia de Divertia. Ha acusado, por ello, a Moriyón, de faltar a su palabra.

El portavoz de IU - MP - IAS, Javier Suárez Llana, ha advertido, por su lado, que la ultraderecha sigue en el Gobierno, "da igual el carné", con referencia al abandono de Óliver Suárez del partido.

Algo que ha contribuye, a su juicio, a la "degradación paulatina" de la actividad democrática del Ayuntamiento, por lo que le ha preguntado a Moriyón si merece la pena renunciar al diálogo y, a mayores, si es necesario. "Por su silencio entiendo que sí ha merecido la pena", le ha recriminado a la alcaldesa.

Suárez Llana ha dicho no entender por qué ahora es necesario para Foro, cuando nunca recurrieron a "triquiñuelas" para gobernar en Gijón, y cuando nunca renunciaron al diálogo en los otros dos mandatos.

En el caso de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha pedido a la alcaldesa que se vuelva "a la senda democrática". "No haga Gijón rehén de un tránsfuga", le ha instado, antes de recalcar que aunque sea legal, no es ético mantener en Divertia al edil no adscrito.

"No rompió el pacto con Vox, sino con el pacto antitransfuguismo", le ha reprochado a la alcaldesa, a la que ha recordado en otros dos mandatos anteriores pudo gobernar en minoría.

Al tiempo, ha tildado de "cinismo y engaño" esta situación y ha recalcado que Óliver Suárez es concejal elegido por ir en las listas de Vox, no por él como persona. Ha recriminado, además, que la alcaldesa hable de trabajo "serio y riguroso" de este, cuando tuvo que ir al Consejo de Divertia a "rogar" que le dejaran seguir siendo presidente. Ha considerado, además, "reprochable" que el Gobierno local se apoye en un tránsfuga" para aprobar los presupuestos, y también "indigno y antidemocrático"

También ha arremetido contra el PP, al que ha recordado como en el mandato anterior la portavoz, Ángela Pumriega, consideró un insulto a los votantes que mantuviera Alberto López-Asenjo su acta de concejal, cuando abandonó el partido, mientras que "ahora van a gobernar con un tránsfuga".

Por su lado, la portavoz de Vox, también se ha referido a Pedro Leal, ex diputado de Foro que mantuvo su acta, a lo que ha recalcado que ahora tratan de tapar la "infamia" del "tránsfuga" Óliver Suárez, argumentando que es para dar estabilidad política.

Para Rouco, en cambio, es "injustificable e impresentable" que se refugia en el "cinismo" de que lo hace por Gijón. "Es indecente", ha insistido.

Y al igual que Podemos, ha recriminado a Pumariega que "ahora no le importa el pasado", con referencia a López-Asenjo, con tal de quedar en el poder, según la edil de Vox.

"Si de verdad es antes persona que político, váyase", le ha espetado a su ex compañero de partido, por otro lado, al que ha recalcado que en política no cabe quien "traiciona a los suyos". "Es usted una vergüenza", le ha señalado al edil no adscrito, antes de pedir que entregue el acta de concejal.

En cuanto a Moriyón, Rouco, que la ha acusado de traición, ha sido tajante: "Nos debe el bastón de la Alcaldía". "Nos ha utilizado, lo sabe", le ha reprochado a la regidora, de la que ha dicho que es "una manipuladora y no tiene principios".