La calle Concepción Arenal permitirá entrada desde Los Telares y salida por Marcos del Torniello y Luz Casanova

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés reordenará el tráfico en la calle Concepción Arenal a partir del viernes, 31 de octubre, tras la finalización de los trabajos de pavimentación en la Avenida de Los Telares, según ha informado este miércoles el Consistorio.

La principal novedad será la modificación del sentido de circulación, que pasará a ser de entrada desde la Avenida de Los Telares y salida hacia las calles Marcos del Torniello y Luz Casanova. En la intersección de Luz Casanova con la Avenida de Los Telares se instalará la semaforización necesaria para permitir giros tanto a la izquierda como a la derecha.

Durante los próximos días se ejecutarán los trabajos de señalización vertical y horizontal, lo que podrá ocasionar cortes puntuales de calle y limitaciones en el estacionamiento, según indican desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. Los horarios de las intervenciones serán comunicados a los residentes.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca eliminar el giro a la izquierda en el entronque con la Avenida de Los Telares, considerado peligroso, y mejorar la fluidez y seguridad del tráfico, facilitando los movimientos de salida hacia el norte del municipio desde el cruce de Luz Casanova con la Avenida de Los Telares, mediante la regulación semafórica.