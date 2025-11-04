Calvo acusa al PP de "recurrir al negacionismo de la seguridad vial" ante la fatla de otros argumentos

La diputada del PP de Asturias Cristina Vega junto al alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; y las alcaldesas de Tineo, Montse Fernández, e Ibias, Gemma Álvarez, este lunes en la AS-15. - PP ASTURIAS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha replicado este martes al PP que "una vez no hay argumentos respecto del desarrollo de la inversión tanto en el surocciente como concretamente en la AS15", los 'populares' "recurren ya al ámbito del negacionismo de la seguridad vial".

Calvo respondía así a la diputada del PP, Cristina Vega que exigió la limpieza y desbroce "urgente" de los márgenes de la AS-15, la recuperación de las zonas de adelantamiento "eliminadas por falta de visibilidad" y un estudio técnico para "crear nuevos tramos de adelantamiento seguro que devuelvan la funcionalidad de la vía".

Ha recordado Calvo que en los últimos cinco años han llevado a cabo una inversión solo en la AS15, superior a los 18 millones de euros y en el programa del suroccidente ya han invertido 4 millones de euros.

"Nuestra principal responsabilidad, que es que los vecinos, que los ciudadanos circulen de la manera más segura posible. Seguramente, si no hubiésemos avanzado de manera decisiva en la seguridad, no estaríamos hablando ahora de la ralentización, sino precisamente de la seguridad. Y yo les invito a que hablen con los técnicos de seguridad vial de nuestra consejería, que hablen con la Dirección General de Tráfico porque los argumentos que han utilizado son inexactos o equívocos", dijo el consejero.

La parlamentaria del PP ha criticado la eliminación de zonas de adelantamiento, la reducción de límites de velocidad y la instalación de un radar de tramo en Calabazos, afirmando que estas decisiones "han terminado por aislar, aún más, al Suroccidente".

"Antes en la AS15 existían tramos perfectamente seguros para adelantar y hoy casi todo es línea continua y no porque la carretera haya empeorado, que ya estaba lejos de ser perfecta, sino porque el Gobierno ha decidido aplicar la normativa de la forma más restrictiva posible, recurriendo así a la respuesta fácil sin buscar soluciones que permitan realmente rebajar el problema", lamentó Vega.