Calvo afirma que "aún es muy precipitado hacer un balance detallado de la propuesta" del cobro de peajes en autovías

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo, se ha referido este jueves a la previsión del Gobierno que baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y ha considerado que "aún es muy precipitado hacer un avance detallado de la propuesta".

No obstante Calvo ha manifestado que desde la perspectiva de Asturias "siempre defienden una excepcionalidad muy clara". "Somos una comunidad donde la red nacional es muy, muy limitada y donde los kilómetros de autovías nacionales son muy limitadas y sin embargo tenemos un elemento clave como es el disponer de un peaje de alto precio para la salida a la Meseta", ha indicado.

"Si esto se hace en condiciones de homogeneidad también tendríamos mucho que ganar, y yo lo que creo es que tiene que haber un debate sosegado, constructivo y propositivo porque todos estamos a favor de que haya una sostenibilidad real del sistema y un mantenimiento y conservación adecuado de la red, pero que esto tiene que soportarse en condiciones de equidad y por lo tanto lo primero que hay que hacer es preservar de ese sobrecoste a nuestros servicios de transporte público y a los profesionales", ha añadido Calvo.

Alejandro Calvo ha indicado que todos en este sector saben que esta es una cuestión que sobrevuela desde hace año, como el reto de mejorar la conservación frenando la expectativa de nuevas insfraestructuras y aportar por el mantenimiento y conservación de las existentes. En cualquier caso ha considerado que el modelo no puede ser restrictivo sino propositivo, teniendo en cuenta a los profesionales del sector del transporte y de la movilidad pública que no deben verse afectados y que deben ir contra el uso del vehículo privado allí donde no debería existir.

Alajandro Calvo ha insistido en que esta información hay que "ponerla en el contexto y relativizarla en el sentido de que a medida que se avance en la lectura detallada del Plan de resilencia presentado a Bruselas habrá más noticias en la medida en la que se necesita abordar un reequilibrio de las cuentas medio plazo", ha dicho Calvo. Ha añadido que hay que dar garantías de sostenibilidad y por tanto son muchas las reflexiones que se están planteando en ese documento que establece en primer lugar que ninguna de esas medidas se darán en una situación de coyuntura económica como la actual sino que sería algo a plantear en un escenario de recuperación.

Calvo ha participado este jueves en el coloquio online sobre agenda de movilidad en el Principado de Asturias, organizado por Executive Forum.