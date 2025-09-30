Calvo afirma que se tomará la mejor de las soluciones para la planta de fracción resto de Cogersa

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Cifuentes Corujo, interviene en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia. - EUROPA PRESS

Cifuentes (PP) cree debe concretarse ya el modelo de gestión de residuos de las próximas décadas

GIJÓN, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que se adoptará la mejor de las soluciones para la planta de Cogersa de tratamiento de la fracción resto, en Serín, que sufrió un incendio en 2024.

Así lo ha indicado, en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Popular Manuel Cifuentes Corujo sobre cuando se prevé que se ponga de nuevo en funcionamiento la citada planta, durante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia.

Referente a ello, ha apuntado que las obras de reconstrucción tienen previsto finalizarse el próximo noviembre, de cara a que en 2026 se ponga una puesta en servicio progresiva de esta planta.

Con ella, según él, se completa toda la línea de trabajo alrededor de la economía circular de una gestión de recursos pública en el Principado y que, además, lo hace sobre un modelo "triplemente sostenible", también para los municipios.

Calvo, a este respecto, ha insistido en que Cogersa ha evaluado todas las alternativas y modelos posibles para la gestión, a lo que ha sostenido que confía en que van a tomar "la mejor decisión para Asturias".

Al tiempo, ha incidido en que el coste de la gestión de los residuos en la región no va a estar condicionado por la puesta en funcionamiento de esta planta.

Sobre ello, ha ahondado en que este tiene un coste de oportunidad que ya se venía sufriendo, que es el agotamiento del vertedero. Frente a ello, ha remarcado que la puesta en funcionamiento de la citada planta lo que asegura es un modelo de futuro "sostenible, con unos costes equilibrados".

Ha recordado, en este sentido, que los costes que abonan los ciudadanos los establecen los ayuntamientos con base a su estructura y de gestión, mientras que también hay un coste adicional, que en el caso de Cogersa tiene que ver con de basura no reciclada.

Es por ello, que ha considerado que si se quiere hablar del futuro, hay que hablar del reciclaje. Incluso, ha recalcado que hay muchos municipios, algunos del PP también, que han hecho un esfuerzo en el reciclaje, con apoyo de Cogersa, y están teniendo menos factura de gestión de residuos que hace uno o más años.

"Ese sin duda es el camino", se ha mostrado convencido el consejero, que ha considerado que es más importante que centrarse en la fecha de puesta de funcionamiento de la planta.

En cualquier caso, ha reiterado que en Cogersa se van a analizar las alternativas, hacerlo con transparencia y tomar la mejor decisión posible, para lo que se va a hacer una apuesta en la que se aprenda de los errores del pasado. "No puede darse otra situación, que por muy extraordinaria que sea, es totalmente inacapteble", ha indicado sobre esto último.

Calvo, asimismo, ha dado por hecho que van a asegurar el futuro de la instalación y hacerlo de una manera integral. A su juicio, tiempo habrá también para ver qué se hace con el combustible sólido recuperado (CSR), porque todavía no es la cuestión de dónde se quema en Asturias, según el consejero.

MODELO DE GESTIÓN POR DEFINIR

Cifuentes, por su parte, ha recalcado que hace año y medio se inauguró esta planta, que costó 62 millones de euros, y a los cuatro meses se incendió, sin que contara con seguro antiincendios, que derivó en una rehabilitación de la misma por unos 14 millones de euros más.

A esto ha sumado que hay en marcha una reclamación por valor de casi 13 millones de euros a Tragsa y Valtalia, ya que aún no se había recepcionado la obra de construcción de la misma en el momento del incendio.

Una reclamación de la que, según el diputado 'popular', no saben en qué estado está, como tampoco tienen claro que si la mejor opción es volver a encargar a Tragsa la gestión de la planta, de la que falta por definir el modelo y qué hacer con el combustible sólido recuperado.

Con todo, ha recalcado que este pasado verano se aprobó un plan de contratación que apunta a una posible licitación por más de 96 millones de euros por un periodo de cinco años, sin que desde Cogersa o el Principado se haya concretado si la gestión va a ser interna o con medios externos. Para el PP, es momento de saber qué se va a hacer en las próximas décadas con la gestión de residuos.