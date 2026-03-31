Calvo a Álvarez Rouco sobre los datos de seguridad: "Sus datos son falsos y sus ideas son una vergüenza"

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha respondido este martes a Vox que Asturias es una comunidad segura y tiene una tasa de criminalidad "en torno a 34 infracciones penales por cada 1.000 habitantes" un 30% por debajo de la media del país. "Sus datos son falsos y sus ideas son una vergüenza", respondió Calvo a la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco.

Calvo advirtió además que cuando los prejuicios entran en el discurso político, "se convierte en algo más grave, que es xenofobia". Ha lamentado que los diputados de Vox hayan venido al Parlamento asturiano "a inocular su odio y su fascismo". "Haga el favor, por favor, no se humille más. No se humille más", respondió Calvo a la diputada de Vox.

Calvo replicaba así a la interpelación de Sara Álvarez Rouco, en materia de seguridad, con especial referencia a las políticas que propician ataques y todo tipo de episodios violentos en nuestra región.

"La labor del Gobierno de Asturias es la de coordinar las policías locales y evidentemente que hay una labor también de coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. No me corresponde a mí ni a los funcionarios que dependen de nuestra consejería hacer esas funciones. Ustedes traen este asunto aquí al debate, lamentablemente, para generar un espacio, una línea de opinión que es ajena a la nuestra, que es profundamente ultra, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir", replicó el consejero a la diputada de Vox.

Alejandro Calvo ha replicado a la diputada de Vox que la inseguridad ligada a colectivos por su origen no es una hipótesis analítica, es prejuicio y ha recordado que lo ha dicho el defensor del pueblo en sede parlamentaria.

"No existe evidencia empírica que vincule inmigración y delincuencia. Es una percepción sin base en los datos que ustedes han alimentado. La propia institución ha constatado que esta supuesta relación no aparece como un problema relevante", dijo Calvo.

"NO EXISTE POLÍTICA DE SEGURIDAD"

Por su parte la parlamentaria de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha indicado que el panorama es desolador y da la medida del descontrol existente en materia de seguridad y ha pedido al consejero que explique "qué significado tienen para este gobierno las políticas en materia de seguridad y qué concepto tiene el consejero sobre ellas".

"Que nosotros sepamos no existe una política de seguridad", dijo Sara Álvarez, que ha pedido al consejero que aclare si han dado alguna orden para que no se mencione la nacionalidad de los delincuentes.

Ha dicho la diputada que es "terrible" el "clima de inseguridad" que se está creando en Asturias que "está dejando de ser una tierra segura". "Estamos empezando a tener cierta prevención cuando se desplazamos a barrios donde hay abundancia de extranjeros, porque allí es donde se cometen la mayoría de los delitos", dijo la diputada de Vox.

Ha indicado que en el balance de criminalidad del cuarto trimestre del 2025, en Asturias se han incrementado los homicidios dolosos y asesinatos, consumados un 28,60%. Los delitos de agresión sexual con penetración, un 10,40% y el resto de los delitos contra la libertad sexual, un 20%. Los robos con violencia e intimidación, un 39,80%. Y los robos con fuerza en domicilio, un 23,20%.