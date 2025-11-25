Calvo cree que llegar a la justicia europea con el peaje del Huerna sería el peor escenario para los intereses de todos

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo que para los españoles y para los asturianos el escenario más favorable respecto al peaje del Huerna es el de la nulidad de la prórroga. "Y no es que sea el más favorable, es que es muchísimo más favorable en ese escenario en el que nosotros creemos que hay que estudiar mejor cómo tendría que hacerse una liquidación recíproca en caso de nulidad", dijo Calvo.

El consejero ha indicado que considera bueno que además de mantener el rigor jurídico, se mantenga la presión política porque hay unos meses en los que hay posibilidad todavía evidentemente de avances en ese ámbito político ya que sino estaremos abocados al contencioso y seguramente a que esto acabe en los tribunales de justicia europea. "Ese es el peor escenario para también los intereses de todos los españoles", dijo el consejero.

Calvo ha indicado que este lunes han facilitado a los miembros de la alianza por las infraestructuras el informe jurídico y de valoración económica elaborado por la Universidad de La Coruña de la situación actual del peaje del Huerna y ha indicado que considera que "están en una situación jurídica sólida para avanzar en ese objetivo que es lograr la anulidad del peaje y poner fin a esta injusticia".

Alejandro Calvo Calvo respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntadio al consejero qué va a hacer con el informe jurídico y de valoración económica de la situación actual del peaje del Huerna.

La diputada Covadonga Tomé ha preguntado al consejero soibre si existe alguna novedad respecto a la reunión solicitada con el ministerio de transportes precisamente o sobre a qué se refiere cuando habla de "una posibilidad política".

CANON AS-II

Por otra parte el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Gonzalo Centeno, ha preguntado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias sobre el método utilizado para estimar el tráfico para presupuestar el canon de la AS-II.

Calvo ha explicado que el método utilizado para estimar y medir ese tráfico se basa en un sistema de conteo continuo, automatizado. Así, la autovía se divide en ocho subtramos delimitados, cada uno de ellos está dotado de un punto de conteo, un conjunto de sensores y equipos electrónicos que registran de manera automática todos los vehículos.

Estos dispositivos operan las 24 horas del día, los 365 días al año, lo que garantiza que la información sea constante, homogénea y muy precisa. Y estos puntos de conteo no solo registran el número total de vehículos, sino que también distinguen entre vehículos ligeros y pesados. Esta diferenciación es fundamental porque la tarifa aplicada a los vehículos pesados es un 40% superior.

Una vez recogidos, todos los datos se envían de forma centralizada al centro de control de Lugo de Llanera, allí son procesados y validados para obtener una imagen fiel del uso real de la autovía.

Con esta información se calcula cuántos vehículos kilómetro se han generado en cada tramo, es decir, se multiplica el número de vehículos que han pasado por cada punto por la longitud del tramo correspondiente y este dato vehículo kilómetro es la base del sistema asociado a la tarifa vigente que se actualiza cada año con el IPC, se obtiene el importe final que debe pagarse al concesionario, de esta forma el canon no es una cantidad fija arbitraria sino que responde exactamente al nivel de tráfico que la infraestructura soporta en cada ejercicio.

Centeno, tras escuchar al consejero, ha indicado que "o falla la aplicación presupuestaria, puesto que hay 9 millones se van repitiendo año tras año, o falla el método de determinación del canon".

El diputado de Vox también ha pedido al consejero que explique cuál es la diferencia fundamental entre pagar el peaje del Huerna mediante una cabina y un pago automático por todo el que circula por allí y el pago a esta otra autopista concesionaria mediante los presupuestos generales del Principado de Asturias