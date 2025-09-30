Calvo: "Decir que la autovía del Occidente ha sido impulsada por el PP es falso"

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha manifestado este martes que "decir que la autovía del occidente, la A-63, ha sido impulsada por el PP es falso". "El 80% de la inversión en la A-63 se ha hecho por los gobiernos del PSOE", ha indicado Alejandro Calvo.

Calvo respondía así a la diputada del PP, Cristina Vega. El consejero ha explicado que la obra de estabilización del argayo de Casazorrina, Salas, que presenta "una gran complejidad y por ello avanza con mucha lentitud", estará finalizada el próximo año y por tanto se abrirá ese tramo, y "la situación cambiará absolutamente".

"Entonces podrá seguir avanzándose la autovía A-63 y con elplanteamiento de continuidad de un eje a medio plazo que tiene que conectar La Espina con Pónferrada a través del tramo", dijo el consejero.

Desde el PP la diputada Cristina Vega ha lamentado que el consejero "habla de simples lemas" cuando lo que su grupo le pide son avances y ha pedido al consejero que es lo que va a ocurrir cuando esta vía llegue a La Espina, "si es que algún día llega".

Ha considerado la diputada 'popular' que el PSOE "nunca ha apostado por esta línea de comunicación y la hemeroteca está ahí". "Creo que no es serio, sinceramente se lo digo, que ustedes digan que apuestan por esta autovía", ha dicho la diputada.

"Nosotros lo tenemos claro, y más después de lo que pasó con el argayo en el Huerna, que es necesario no solo para el suroccidente, sino para la totalidad de Asturias esta salida hacia la Meseta. Sin embargo, tenemos serias dudas de que esta necesidad sea compartida por su Gobierno, porque recordemos que se ha votado en contra de incluirla en el próximo plan de infraestructuras estatales, se ha votado en contra en esta Cámara de las Enmiendas Presupuestarias", dijo Vega.