Calvo defiende que la ubicación elegida para la depuradora de Trevías "no es arbitraria"

Vecinos de Trevías en el Pleno de la Junta General. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha manifestado este martes que la estación depuradora proyectada en Trevías "no es una actuación caprichosa" y la ubicación elegida "no es arbitraria".

Ha explicado que entre los principales factores que han condicionado la elección de dicha ubicación destacan la inundabilidad, ya que la ley impide ubicar infraestructuras críticas en zonas con riesgo de inundación; el planeamiento pendiente, así la parcela debe ser compatible con el planteamiento urbanístico y contar con una orografía adecuada para asegurar el proyecto, el correcto funcionamiento del sistema.

"En total se han analizado más de 10 ubicaciones distintas, siete en una fase inicial y tres adicionales en el proyecto final, y se han recogido las planteadas en los últimos días y semanas por los vecinos de Trevías", dijo el consejero.

Calvo respondía así al diputado del PP, José Manuel Felgueres, que ha preguntado al consejero si "piensa rectificar el Gobierno cambiando la ubicación de la estación depuradora proyectada en Trevías o piensa mantener este emplazamiento pese al unánime rechazo social que ha generado".

Alejandro Calvo ha manifestado que se trata de una inversión de casi 3 millones de euros que responde de manera urgente a una necesidad histórica del pueblo de Trevías y que afecta a un río como el Esva. Ha incidido en que Trevías ahora mismo cuenta con una depuradora obsoleta en el centro del pueblo y que sólo trata parcialmente las aguas residuales y como consecuencia una parte importante de los vertidos acaba directamente en el río.

Ha considerado el consejero que esta iniciativa del PP "es puro oportunismo" y para hacerlo utilizan datos falsos ya que ha recordado que la tramitación del expediente es conocida y han tenido distintas reuniones con los vecinos.

"Vamos a seguir trabajando, a analizar las alternativas, hacerlo con colaboración y con transparencia e intentando buscar la mejor solución posible", dijo Calvo.

DEPURADORA EN EL CENTRO DEL PUEBLO

Por su parte el diputado del PP, José Manuel Felgueres ha recordado que la Ley de Evaluación Ambiental obliga a estudiar varias alternativas y a elegir la alternativa que tenga menor impacto social y que menos perjuicio cause a la comunidad y ha añadido que "en este caso hicieron exactamente lo contrario de lo que dice la ley".

"Eligieron la alternativa que más impacto social genera y que más puede perjudicar a la comunidad ubicándola en el centro del pueblo. Los vecinos de Trevias se enteraron de que iba usted a poner la depuradora en el centro del pueblo cuando ya sacaron a licitación las obras. De verdad que nos tenemos que creer que en una parroquia rural con una extensión de más de 30 kilómetros cuadrados, la única ubicación técnicamente accesible para la planta depuradora es en el centro del pueblo", dijo el diputado del PP.

Así, Felgueres se ha preguntado si hay que creer que de verdad no hay otra ubicación que no sea a 50 metros de las viviendas sociales, a 50 metros del centro de salud, a 50 metros del colegio o al lado de alguna vivienda.

"Yo le animo a rectificar. Le animo a suspender temporalmente la licitación de estas obras a que elijan una alternativa que no genere tanto rechazo social en la población. Porque ya le advierto que el argumento de la prisa o de la urgencia no tiene cabida", dijo el parlamentario 'popular'.

Y es que a juicio del PP el hecho de que los vecinos quieran, de que necesiten, de que tengan derecho y de que lleven muchos años esperando por ese saneamiento, no quiere decir que ahora tengan que tragar con que el Gobierno pretenda imponer la ubicación de la estación depuradora en el centro del pueblo

Ha añadido Felgueres que además a su grupo le parece "vergonzosa" la actuación del alcalde de Valdés "intentando chantajear a los vecinos o amenazar a los vecinos diciendo que al cambiar el proyecto ahora podría significar el perder estas subvenciones".

"Todos sabemos que lo que de verdad puede poner en riesgo que se hagan estas obras es que ustedes sigan dándoles la espalda a estos vecinos y que tengan que acudir a los tribunales", dijo.