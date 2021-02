Calvo dice que la investigación sobre el accidente mortal de San Isidro se está sustanciando donde debe hacerse

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo ha indicado este martes que los hechos ocurridos en torno al accidente mortal tras alud en la carretera AS-112 Ujo-Puerto de San Isidro, antigua AS-253, que se llevó la vida de dos operarios de la Administración del Principado de Asturias y ha asegurado que la investigación se está sustanciando "allí donde debe hacerse".

Así ha indicado que será en el ámbito de la investigación del accidente donde se analice y determine "el cierre o no de la vía en el momento del suceso, por qué esa gente estaba allí a las 15.00 horas --quienes estaban resguardados bajo las viseras antialudes--, por qué se actuó de esa manera" y esas cuestiones tienen poco que ver con la acción desde la consejería.

Calvo respondía así a la interpelación del diputado del PP, Álvaro Queipo sobre este asunto. El consejero ha iniciado su intervención sumándose al agradecimiento de quienes han trabajado en el operativo de rescate.

Sobre la situación de la vía, Calvo ha destacado que hay una partida presupuestaria para elaboración de un trabajo técnico completo que aborde las acciones necesarias para "minimizar" los riesgos, que no eliminarlos.

Ha explicado que las brigadas de carreteras llevan a cabo un trabajo continuo con el comité de empresa para mejorar su condiciones y en ese trabajo es en el que se trata de avanzar desde el Ejecutivo.

Además se ha referido y ha descrito el Plan de actuación frente a las nevadas que tiene previsto el Principado y ha añadido que las actuaciones en carreteras siguen

El diputado del PP, Álvaro Queipo, ha indicado que "no se intenta hacer política con la desgracia de dos operarios" y ha asegurado que para su grupo esta es una "interpelación complicada". Así, tras mostrar su pésame a las familias y amigos de los fallecidos y agradecer las labores de rescate, ha indicado que su voluntad es "poder señalar de manera clara las cuestiones que han fallado a lo largo de esta cadena de sucesos, algo que viene de años atrás".

Queipo ha planteado tres cuestiones a su juicio básicas en este asunto: la primera por qué sigue esa carretera la AS-112 continúa sin instalar las viseras antialudes tan necesarias y que se llevan pidiendo más de once años; la segunda cuestión si los operarios de conservación de carreteras trabajan con las mejores condiciones a posibles, algo que a su entender no es así y la tercera pregunta a responder es que hacía un grupo de personas cobijadas debajo de las viseras antialudes a las 15.00 horas cuando esa vía estaba cerrada.

"Algo ha fallado aquí. No se si el cierre de la carretera no se comunicó pertinentemente, si no se señalizó o si falló alguna otra cuestión en esta cadena de sucesos", ha dicho Queipo, que ha indicado que de lo que se trata es de "poner todos de su parte para tratar de eliminar este tipo de sucesos".

PROBLEMAS EN PIEDRACEA (LENA)

Sobre otra carretera, en este caso en Piedracea, Lena, ha preguntado la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, que ha planteado al Gobierno cuando tiene programado solucionar el problema de los y las vecinas de dicha localidad que conviven con una peña de más de 25 toneladas de peso y con al menos tres grietas graves en su estructura.

Ha sido la consejera de Presidencia Rita Camblor la que ha respondido a la diputada, explicando las tareas llevadas a cabo por los técnicos que elaboraron un informe que se envió al Ayuntamiento. Posteriormente, en octubre, se realizó una nueva visita a la zona y en enero se emite un nuevo informe similar al anterior en el que indica que no se han apreciado desprendimientos recientes, en el se plantea como solución una malla compresiva pero se advierte de que esta podría conllevar un empeoramiento de la situación.

Así en el informe se establece como conclusión llevar a cabo una revisión anual de la zona. Además la consejera ha recordado que la competencia en ese terreno es del Ayuntamiento de Lena.

Nuria Rodríguez ha lamentado el problema de planificación del Gobierno que no acaba de entender que "cuando se actúa tarde las cosas ya no tienen solución" y ha recordado otros casos de desprendimientos en la región con consecuencias graves.

PUERTOS ASTURIANOS

En otro orden de cosas el diputado de Ciudadanos Sergio García Rodríguez ha preguntado durante la sesión plenaria sobre qué gestiones está realizando de cara a potenciar la competitividad y posicionar comercialmente los puertos asturiano como punto de conexión comercial de España con el Reino Unido dentro del nuevo marco creado por el Brexit.

Sobre este asunto el consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández ha manifestado que el Brexit ha creado un nuevo escenario y ha indicado que tanto Asturex como Idepa están trabajando para adaptarse a la nueva realidad del comercio con el Reino Unido.