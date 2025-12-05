Calvo dice que la llegada de Sunwafe marca "un punto de inflexión" para todo el ecosistema industrial de la región

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha dicho este viernes que la llegada de Sunwafe maracará "un punto de inflexión" no solo para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Zalia), sino que supondrá también un cambio para todo el ecosistema industrial asturiano.

Fue en una reunión del consejo de administración de la Zalia de este jueves cuando se informó sobre la recepción de la primera solicitud formal de reserva de suelo, la de Sunwafe, presentada en el marco del procedimiento público de competencia de proyectos, el mecanismo diseñado para captar iniciativas empresariales interesadas en implantarse en este entorno.

"En las próximas dos semanas se desarrolle el trabajo administrativo y poder formalizar o elevar al Consejo de Administración de Zalia ya la formalización del suelo antes de que finalice el año, con lo que el trabajo va a ser muy rápido", ha indicado Calvo.

En cuanto a la conexión de electricidad de la Zalia, Calvo ha comentado que las necesidades la zona, igual que las del resto de la industria de Asturias están vinculadas a los desarrollos que tiene que hacer en este caso el Ministerio que están asegurados a través del anillo eléctrico.