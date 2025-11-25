Calvo indica que la nueva estrategia de infraestructuras viarias y movilidad 2026-2036 se elaborará desde el diálogo

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo y que conecta con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera, con una línea continua de color rojo en la mediana entre Sama y El Entrego. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado este martes que el Gobierno asturiano se encamina a la elaboración de una nueva estrategia de infraestructuras viarias y movilidad 2026-2036 ya que "la actualidad hace conveniente revisar y actualizar la planificación de nuestras infraestructuras para adaptar las necesidades actuales y las que se vislumbran para los próximos años".

Calvo ha comparecido a petición del PP para informar sobre el nivel de cumplimiento y la revisión del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA).

Ha indicado Calvo que aunque hoy se puede evaluar preliminarmente el PIMA 2025 con datos consolidados sobre ejecución económica, actuaciones y resultados, se encargará una evaluación oficial, que debe realizarse en un marco metodológico homogéneo, con evaluadores estables, trazabilidad técnica y mecanismos de seguimiento permanentes.

"Ese marco será la Estrategia 2026-2036, cuyo inicio se solapa temporalmente con el cierre del PIMA para garantizar continuidad y rigor", explicó Calvo, que ha indicado que la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad de Asturias, se configura como un nuevo marco de planificación que orientará el desarrollo y mantenimiento de la red autonómica de carreteras.

Así, ha indicado que su elaboración, impulsada por el Gobierno del Principado, se plantea desde un enfoque de diálogo, participación social y transparencia, con el objetivo de definir un modelo de movilidad moderno, seguro, sostenible y adaptado a las necesidades del territorio. "El proceso se apoyará en una gobernanza compartida, integrando a sindicatos, organizaciones empresariales, ciudadanía, ayuntamientos, colegios profesionales y asociaciones sociales", dijo Calvo.

En este sentido ha incidido en que como bases fundamentales para la redacción del documento, la estrategia tendrá en cuenta los acuerdos de la concertación social, el contenido de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita y la evaluación del actual Plan de Infraestructuras del Principado a 2025. Asimismo, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación abiertos a todos los agentes de investigación.

EJES DE LA FUTURA ESTRATEGIA

La futura estrategia se articula en torno a siete ejes principales, la modernización y conservación de la red existente, el refuerzo de la seguridad vial, la mejora de la accesibilidad en el medio rural y lucha contra la despoblación, el impulso de una movilidad sostenible e inclusiva, el fomento de la intermodalidad, integrando carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos, el avance en la digitalización e innovación tecnológica y el aumento de la resiliencia ante riesgos climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.

El diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha incidido en que el PIMA no es un documento autocomplaciente, es un diagnóstico que señala con claridad dónde estamos y hasta dónde falta aún por llegar.

CRÍTICAS DEL PP

Desde el PP, grupo que pidió la comparecencia, su diputada Cristina Vega se ha mostrado muy crítica con las explicaciones del consejero y ha indicado que lo que revela el análisis del periodo 2021-2025 del PIMA es que el Gobierno principado no ha cumplido sus compromisos. Ha indicado que l final de este periodo, 21-25, el grado de ejecución es tan reducido que no se puede considerar ni aceptable ni justificable, aunque se tengamucho espíritu crítico.

"El plan de infraestructuras es un mero instrumento de propaganda, puro y simple marketing electoral con muchas de las obras que figuran en el sinhacer y que este Gobierno encima realmente no tiene intención ninguna de hacerlas, reprogramación tras reprogramación", dijo la diputada del PP.

Ha afeado al consejero que hable en su comparecencia de los informes, de diálogo, participación social, transparencia -"eso sí, no incluye a los partidos políticos"- y hablaba y de una evaluación del actual plan cuando no existe nada de eso.

"El propio plan de infraestructuras habla de los informes, cinco en concreto, y me gustaría saber por qué no se publican esos informes. nEn primer lugar, no sé si existen, sinceramentem yo no he visto ninguno. Habla de un informe de revisión intermedia. Es más, el informe intermedio del año 2020, el anterior consejero, el señor Cofiño, afirmó que estaría listo a finales del 2021 y tampoco lo hemos visto. Y ahora debería hacerse el informe del año 2025. ¿Qué pasa con la falta de transparencia de este Gobierno respecto al cumplimiento del plan de infraestructuras?", dijo la diputada del PP.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que "el PIMA de 2015 a 2030 pasará a la historia como el enésimo documento bien redactado con magníficas intenciones y que una vez más no ha sido capaz de doblegar su crónica incapacidad para terminar en plazo lo que se anuncia".

También el diputado del Grupo MIxto, Adrián Pumares, se ha mostrado muy crítico con la gestión del PIMA y ha lamentado que buena parte de su planificación cae en el olvido por diferentes motivos. "Yo creo que, desde luego, no ayudan mucho a la credibilidad. Y pasa algo similar cuando uno ve partidas presupuestarias que se repiten año tras año", dijo Pumares.

OBRAS CARRETERA SAN ISIDRO

Por otra parte, a preguntas del diputado del PP, Pedro de Rueda, el consejero se ha referido a la previsión de las obras de la mejora de seguridad pendientes en la carretera AS- 253, que conduce a la Estación Invernal de Fuentes de Invierno. Calvo ha dicho que la intervención prevista se apoya en un estudio técnico exhaustivo que ha permitido definir una solución integral ante los recurrentes problemas de caída de rocas y avalanchas de nieve.

A partir de este análisis, se ha optado por "una estrategia combinada de protección pasiva y activa que permitirá ampliar los actuales 219 metros de protecciones cubiertas hasta un total de 766 metros, comprendidos entre los puntos kilométricos 34.635 y 38.350".

El proyecto, con un presupuesto estimado superior a los 12,8 millones, se desarrollará en dos fases, priorizando las zonas de mayor riesgo e iniciará su desarrollo en la zona alta del puerto.