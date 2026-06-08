Calvo insiste en que Uber no puede dar servicios de transporte dentro de un mismo núcleo de población

Un coche de Uber en un aparcamiento de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha insistido este lunes en que Uber no puede comportarse como si fuese un servicio público y que no puede dar un servicio de transporte dentro de un mismo núcleo de población. "No son taxis", ha señalado.

El dirigente se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno asturiano, cuando ha sido preguntado por los periodistas por el expediente sancionador que anunció el Ejecutivo, por los plazos del mismo y por la norma que se estaría incumpliendo.

Calvo no ha ofrecido plazos, pero ha dicho que las sanciones se refieren a esa prohibición de hacer viajes dentro de los núcleos, de situarrse en espacios públicos habilitados al efecto o de recoger viajeros en paradas. "Esto es a los que estamos circunscribiendo las sanciones", ha comentado.

El Consejero ha explicado que en el reglamento que va a regular todo el sector, el Gobierno asturiano quiere habilitar a los ayuntamientos para que, a través de sus policías locales, regulen mejor este tipo de actividades. Según Calvo, no se trata de evitar que operen este tipo de plataformas, sino que "cumplan con las reglas que tienen que cumplir".

"Vamos a seguir muy vigilantes porque entendemos que hay una realidad que tiene que desarrollarse, que es complementaria a la actividad de los taxis, pero que tiene que desarrollarse en un marco legal y, por lo tanto, vamos a ser vigilantes para que así sea", ha zanjado respecto a Uber.