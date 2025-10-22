Calvo llama a una colaboración "más efectiva" y pide no usar la movilidad como elemento electoral

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo (Archivo) - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

El titular de Movilidad ve "lo más ágil" el que el Ministerio lidere la alternativa al vial de Jove

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha lamentado este miércoles que como Gobierno autonómico no hayan podido desarrollar más proyectos en Gijón, a lo que ha visto necesaria una colaboración "más efectiva" de lo ayuntamientos.

Al tiempo, les ha pedido a los municipios que no utilicen la movilidad como elemento ideológico o electoral, ya que cree que es un derecho de los ciudadanos. Sobre ello, ha opinado que unas administraciones "parece que lo tienen más claro que otras".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su participación en la jornada Experiencia de clientes y nueva movilidad en el territorio de Asturias: retos y oportunidades, que se ha desarrollado en Gijón.

Calvo ha insistido en que el transporte público necesita ser "preferencial" y ha recordado que el Ayuntamiento de Gijón se negó a solicitar las ayudas al transporte terrestre, que estaban ligadas a la aplicación de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

Ha remarcado que, pese a que el Principado había ofrecido más proyectos, se logró hacer el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal y el intercambiador de la Laboral, además de mantener un precio rebajado del autobús a través de la tarjeta Conecta.

En cuanto a la alternativa al vial soterrado de Jove, ha destacado que se está trabajando en esa solución como debe hacerse y de "la manera más ágil", a través de la propia ingeniería pública, Ineco, para dar continuidad al desdoblamiento de Lloreda-Veriña.

Sobre esta última obra, ha mostrado su deseo a que se pueda adjudicar "cuanto antes", y avanzar también en el vial por Aboño como acceso al puerto gijonés de El Musel.

También ha confiado en que en 2026 se pueda licitar la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, donde también ya está trabajando la demarcación de carreteras de Asturias. Ha opinado, ligado a esto, que el que ahora esté liderando este proyecto el Ministerio es lo "más ágil".

Unido a ello, ha resaltado que el Gobierno de Asturias también está haciendo una parte del trabajo, con respecto al inicio de las actuaciones en el enlace del Empalme, así como un vial de acceso directo hacia la GJ1, hacia Aboño.

PEAJE DEL HUERNA

Preguntado por el peaje del Huerna, ha indicado que el Gobierno asturiano está trabajando en presentar una revisión de oficio con "un gran bagaje jurídico".

Calvo, asimismo, ha dicho reconocer el "liderazgo" del ex diputado Daniel Ripa, pero ha recalcado que es diferente cómo tiene que actuar un gobierno a cómo lo hace un particular.

Dicho esto, ha apuntado que van a actuar "con la mayor agilidad posible" y a insistir en que esta parte "administrativa y jurídica" va a tener un recorrido.

Sobre ello, ha indicado que la revisión de oficio tiene unos plazos, y saben que luego puede abrirse el contencioso ya "de una manera más efectiva". Ha recordado, también, el apoyo que supone el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la prórroga del peaje del Huerna.

"Por eso nos parece muy importante que, en paralelo, mientras se define la decisión final jurídica, podamos avanzar en esa bonificación", ha apuntado.

Calvo ha señalado lo importante que es que haya unos Presupuestos Generales del Estado y que la situación, a medio plazo, "no sea una larga espera, sino que esto ya sea la antesala de esa decisión y hacerlo de la mejor manera y salvaguardando el interés público que también es el interés de Asturias", ha apuntado.