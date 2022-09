La Cámara de Comercio pide "unidad y consenso" para la reordenación de espacios universitarios y judiciales en Oviedo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo ha manifestado este jueves que la propuesta de reordenación de los espacios universitarios y judiciales en Oviedo "es un paso importante de cara a dotar a la capital del Principado, y por tanto a Asturias, de una Universidad moderna y ordenada urbanísticamente, y a su vez dar respuesta a varios problemas que parecían enquistados, como son la dispersión de los tribunales de justicia por toda la ciudad" y piden "unidad y consenso" entre Ayuntamiento, Universidad y Principado.

Sostiene que con esta propuesta se da una solución óptima a dos zonas de importancia estratégica, tanto por su ubicación como por el importante número de ciudadanos que allí viven, sin olvidarse como Cámara de Comercio de los negocios comerciales y de hostelería ubicados actualmente, así como la repercusión que tendrían estos proyectos para el inicio de nuevas actividades.

"El Cristo ha sido castigado por el cierre del antiguo HUCA y ha llevado a esta zona de ser de una de las más vivas de la ciudad y de Asturias, a pasar a tener un papel secundario. Llamaquique se reconvertirá en un gran centro de la Justicia, revitalizando este espacio. Universidad y Justicia siempre protagonistas en el desarrollo de Oviedo, darán un salto cuantitativo y cualitativo de cara a un futuro innovador y competitivo", sostiene la Cámara de Comercio.

"La generosidad y este discurso de unidad, es el que tiene que primar, conjugando la solución de distintos problemas a través de soluciones, en la antigua fábrica de armas, en el antiguo HUCA y por tanto en El Cristo y en LLamaquique, donde todos requieren de la colaboración entre administraciones e instituciones. El consenso es imprescindible para que todo se desarrolle con agilidad", añade el comité ejecutivo de la Cámara.

Y añade que la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo considera de "gran importancia que la unidad y el consenso sea el espacio único en el que se construyan los cimientos para el desarrollo de estos dos retos que se inician, con espacios ordenados en Universidad y Justicia, enriqueciéndolos de manera innovadora y moderna".

"No podemos dejar pasar esta oportunidad, y somos de los que creemos que los puntos en común y el talante negociador del Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, deben de ser unívocos para llevar a buen fin este importante reto. Así como no entendemos una Universidad sin Oviedo, tampoco se entiende un Oviedo sin Universidad. Somos de los que creen y defiende la unidad de acción, el diálogo y el consenso, y no en la dispersión y el enfrentamiento", apuntan.