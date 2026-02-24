La Cámara de Comercio plantea al Ayuntamiento actualizar los convenios de actividades en el recinto ferial

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, presiden el encuentro mantenido, en el Salón de Recepciones municipal, entre el Comité Ejecutivo de la Cámara y la Corporación gijonesa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ha aprovechado este martes para plantear, con motivo de su reunión con el Ayuntamiento de Gijón, la necesidad de revisar y actualizar los convenios de actividades que se realizan en el recinto ferial.

Entre estos estarían Mercaplana, Agropec o la Feria de San Antonio que, según Baragaño, llevan años con las cantidades del convenio "congeladas". Ha recalcado, a este respecto, que es "imposible" llevar a cabo estas actividades sin el apoyo económico del Ayuntamiento, pero precisan una actualización del importe.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras el encuentro mantenido, en el Salón de Recepciones municipal, entre el Comité Ejecutivo de la Cámara y la Corporación gijonesa, a cuyo frente ha estado la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Baragaño ha precisado que esta reunión no era para pedir "nada", si no que el objetivo era presentar al propio Comité y exponer de todos los programas que la entidad cameral desarrolla, así como poner la Cámara al servicio de la ciudad.

Sí que se comentó durante el encuentro la ampliación de capital del Consorcio ferial, que ahora está en fase de ir actualizando sus infraestructuras.

En este sentido, ha explicado que van a empezar a hacer las obras de actualización del Palacio de Congresos, también de la instalación eléctrica y, a futuro, quieren duplicar el espacio del pabellón de las Naciones.

En cuanto al vial de acceso por el parque de Hermanos Castro, Baragaño ha apuntado que no se habló de ello en la reunión, pero ha remarcado que la Cámara de Comercio está siempre a disposición del Ayuntamiento para cuando este considere que sea el momento de ejecutar esta obra. Ha destacado, unido a ello, que este vial es bueno para la ciudad y para el recinto ferial.

NUEVO PABELLÓN

En cuanto a la próxima edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ha destacado que la novedad más importante va a ser el pabellón de la Caja Rural de Asturias, cuya construcción está "muy avanzada", ha asegurado.

Ha indicado, asimismo, que se estima que pueda estar acabado el nuevo pabellón el próximo mes de mayo. "Probablemente sea el mayor cambio", ha insistido, a lo que ha añadido que luego serán los expositores quienes traigan los productos novedosos a la Fidma.