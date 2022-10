Camblor destaca el compromiso del Ejecutivo con el colectivo LGTBI pese al retraso en la aprobación de la Ley

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha asegurado este martes en sede parlamentaria que el Gobierno asturiano ha querido ser prudente respecto a la aprobación de la ley LGTBI y han preferido esperar a la normativa estatal para una mayor garantía jurídica. Ha anunciado que el próximo viernes se trasladará el texto al Observatorio Asturiano contra LGTBIfobia y se someterá a información pública el mismo ya recogiendo las alegaciones del colectivo.

Camblor respondía así a la pregunta planteada en el Pleno por parte del portavoz de Foro, Adrián Pumares sobre los motivos por los que se ha retrasado tanto la entrada en esta Cámara del Proyecto de Ley de garantía de los derechos de las personas LGTBI y sus familias como para poner en riesgo su aprobación esta Legislatura.

La consejera ha asegurado que, al margen de la aprobación de esta ley, son muchas las muestras del Ejecutivo asturiano del compromiso con el colectivo LGTBI.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares ha acusado a la consejera de no eludir cualquier respuesta y explicación lógica sobre los retrasos de la ley.

"Sus palabras no significan nada porque después de 5 anuncios oficiales comprenderá que sus palabras sean huecas. No me de más excusas ni me haga más anuncios", ha replicado Pumares a la consejera.