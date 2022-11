Camblor dice que desde 2011 la sede el 112 sólo registró un incidente y añade que mejorarán la seguridad

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha vuelto a referirse este miércoles en sede parlamentaria al incidente registrado en la sala del 112 en La Morgal donde el pasado mes un hombre se coló y agredió a un trabajador y ha manifestado que "la seguridad de los edificios del Principado está analizada en un estudio que se recoge en los pliegos de los contratos para el servicio de vigilancia".

Ha negado que el Gobierno considerase lo ocurrido como un "incidente menor", indicando que de 2011 que se puedo en marcha la sede este es el primer incidente y el único registrado, aunque eso no supone que no se vayan a tomar más medidas de control ahora mismo y a mayores.

Así ha reiterado que se están llevando a cabo los estudios para poder mejorar la seguridad en el próximo contrato de vigilancia. Ha indicado que el cercado y vallado del perímetro de las instalaciones no es posible ya que en esa zona se encuentran también instalaciones deportivas con la afluencia continuada de personas ajenas al 112.

Camblor se ha manifestado así ante la interpelación del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que se ha mostrado muy crítico con la situación de "inseguridad" de este recinto. La consejera ha invitado al portavoz de Vox a acompañarla para conocer la sede del 112 porque ha considerado que a tener de sus declaraciones "no lo conoce".

En el caso del complejo de La Morgal el contrato de vigilancia está vigente hasta septiembre de 2023 tras prorrogarse en octubre el contrato en marcha, según ha explicado Camblor, que ha indicado que ese servicio además de vigilantes de seguridad también contiene un sistema de cámaras de vigilancia.

Ha explicado el incidente registrado en octubre que reportado en ese mismo momento y que contó con una denuncia inmediata ante la Guardia Civil, y como consecuencia del mismo sólo un día después se produjo una reunión con la empresa de seguridad para analizar lo ocurrido, reforzar la vigilancia con medidas inmediatas y otras a medio plazo, así como para evaluar riesgos laborales por violencia externa.

Por su parte Ignacio Blanco ha pedido a la consejera que explique qué van hacer tras ese incidente y quién va asumir la responsabilidad ante la "inseguridad a la que está sometida ese complejo". "Es un milagro que no ocurriese nada grave hasta ahora a pesar de que el Gobierno trate este incidente como algo menor", ha dicho Blanco.

Aseguró Blanco que estamos ante un caso "excepcional en toda España" porque Asturias es la única CCAA que no cuenta con un sistema de seguridad acorde. "Ni siquiera hay grabaciones de las cámaras", ha dicho Blanco que ha indicado que incluso se puede aceder al cableado y dejar a toda Asturias sin servicios de emergencia.

"Insisto, ha sido un milagro que hasta ahora no ocurriese nada grave allí", ha manifestado Blanco que ha lamentado la situación en la que se encuentra este recinto al que "puede acceder cualquier persona porque no hay un análisis de vulnerabilidad de las instalaciones", y ello habiendo incluso una reserva de armamento en su interior que por toda seguridad tienen dos candados.

LEY MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otra parte Camblor ha sido interpelada sobre el desarrollo de la Ley para la recuperación de la memoria democrática y ha indicado que la próxima semana se dará un nuevo paso para la aprobación del reglamento que desarrolla la ley de recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, así como la puesta en marcha el Consejo de la Memoria Democrática y sólo quedaría pendiente el Dictamen del consejo.

La consejera ha vuelto a resaltar en el Pleno que aunque no exista reglamento no quiere decir que no se esté llevando actuación alguna por parte del Gobierno.

Durante su intervención la diputada de IU, Ángela Vallina, ha recordado que hace un par de semanas que la Ley se publicó en el BOE y ha recordado las principales cuestiones recogidas por la misma y ha lamentado que en todo este tiempo el Gobierno asturiano no haya sido capaz de desarrollar el desarrollo del reglamento de la Ley asturiana para coordinarla con la del Estado.

Así Vallina ha indicado que la intención de su grupo no es tanto recordar al Principado sus incumplimientos sino proponer las acciones a desarrollar a partir de ahora.