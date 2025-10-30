Camin, Dollar Selmouni, Lopes y Safree encabezan el cartel de Focart 2025, este viernes en Avilés

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avilés celebra este viernes el Festival Focart 2025, coincidiendo con la noche de Halloween, con una jornada que reunirá música, arte y actividades urbanas en el Auditorio Casa Municipal de Cultura y en las calles del centro de Avilés. El festival cuenta con actuaciones de algunos de los nombres más destacados de la escena urbana española: Camin, Dollar Selmouni, Lopes, Safree y el DJ Jotadejota.

Camin, desde Granada, presentará su mezcla de reguetón, trap y urban; Dollar Selmouni, de Madrid, aportará su sonido soul y flamenco urbano; Lopes, de Galicia, ofrecerá su propuesta de rap; y Safree, de Alicante, llevará su fusión de hip hop y ritmos latinos. El DJ asturiano Jotadejota será el encargado de abrir y cerrar la jornada.

Los conciertos se celebrarán en el Auditorio Casa Municipal de Cultura con el siguiente horario: DJ Jotadejota (19.00 h), Dollar Selmouni (20.00 h), Safree (21.15 h), final de la Batalla de Gallos (22.00 h), Lopes (22.30 h) y Camin (23.30 h), con cierre musical a las 00.30 h. La apertura de puertas está prevista a las 18.00 h.

Las últimas entradas están a la venta en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, al precio de 17 euros más gastos de gestión.

Además, el centro urbano de Avilés acogerá actividades gratuitas como talleres, murales, grafiti en directo y exhibiciones. La organización destaca que el festival busca consolidarse como un encuentro abierto y participativo en torno a la cultura urbana.

Focart 2025 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, el Gobierno del Principado de Asturias --a través de la Consejería de Cultura--, Asturiana de Zinc y Caja Rural.