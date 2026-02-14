Un camión hace la tijera en la AP-66 y obliga a embolsar tráfico en una jornada con 14 puertos con cadenas

Circulación en la AP-66 en la mañana de este miércoles - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha hecho tijera a primera hora de este sábado en la AP-6, a la altura del túnel de Barrios y a unos diez kilómetros del peaje de La Magdalena en sentido León, obligando a cerrar temporalmente la vía y a embolsar camiones, en una jornada marcada además por el uso obligatorio de cadenas en 15 puertos de montaña y varios cortes de carretera en Asturias.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el accidente provocó el cierre de la AP-66 y el embolsamiento de vehículos pesados. La carretera ya está en sentido León y se ha hablitado el carril derecho en el punto del corte.

En la AP-66, a la altura de Lena, se mantiene además un dispositivo especial de circulación, con dos carriles habilitados mediante 'bypass' en sentido León y uno en sentido Oviedo.

CADENAS OBLIGATORIAS

En cuanto a los puertos de montaña, el 112 mantiene la obligatoriedad de cadenas en el Puerto del Palo (AS-14), Pozo de las Mujeres Muertas (AS-29), Alto de Bustantigo (AS-364), Alto de la Marta (AS-364), Puerto de Leitariegos (AS-213), Puerto de Tarna (AS-117), Puerto de Cerredo (AS-15), Puerto de Valdeprado, Alto del Acebo (AS-12), Puerto de La Colladona (AS-252), Alto de la Cobertoria (AS-230), Puerto de Somiedo (AS-227), Puerto de San Lorenzo (AS-265) y Puerto Ventana (AS-228).

También es obligatorio el uso de cadenas en distintos tramos de la AS-12 (Navia-Alto del Acebo) a su paso por Boal, Grandas de Salime, Navia e Illano; en la AS-230 (Barzana de Quirós-Pola de Lena); en la AS-348 (Ventanueva-Cecos); en la LN-8 (Campomanes-Tuiza y Los Pontones-Tuiza); y en carreteras locales de Quirós (QU-4 y QU-5) y Somiedo (SD-1).

Permanece cerrado el Puerto de San Isidro (AS-112), el Puerto del Connio (AS-348) y el Alto de La Farrapona (SD-2). En el Puerto de Pajares (N-630) continúa la obligatoriedad de cadenas para vehículos ligeros y la prohibición de circulación para vehículos pesados.

CORTES EN CARRETERA

En cuanto a cortes, sigue el corte parcial en la AS-375 (Oviedo-Campomanes), entre los puntos kilométricos 20,5 y 21,5, por riesgo de desprendimientos, con desvíos señalizados por el polígono de Vega de Arriba. También hay corte parcial regulado por semáforo en la N-621 (Unquera-Potes), en Cantabria, y corte total en la AS-12 (Navia-Alto del Acebo), a la altura del punto kilométrico 54, en Pesoz, por desprendimiento, con desvío alternativo por la AS-11.

Además, permanecen cerradas la CO-4 (Covadonga-Los Lagos), la AS-260 (Arriondas-Colunga), con corte entre los puntos kilométricos 7 y 8 en el cruce a La Salgar, y el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla de la LN-8.