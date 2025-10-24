La candidatura de Felipe Carlón a secretario general de la USO Industria Asturias pondrá fin a la gestora

Felipe Carlón, Candidato A Secretario General De USO Industria Asturias, Antes De La Celebración Del III Congreso De USO Industria Asturias En Un Hotel Gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato a secretario general de USO Industria Asturias, Felipe Carlón, ha señalado este viernes que su candidatura ofrece trabajar y apostar evidentemente por la industria de la región.

"Creemos y estamos convencidos de que es un sector que tiene que seguir siendo referente y hay que reforzarlo como sea", ha apuntado, a lo que ha llamado la atención sobre que, teniendo en cuenta un futuro no muy lejano, parece que hay "un poco de incertidumbre" que hay que abordar para amarrar el sector industrial a Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, antes de la celebración del III Congreso de USO Industria Asturias en un hotel gijonés, al que han asistido, entre otros, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, representantes de todas las Federaciones de USO en Asturias; del coordinador regional, Miguel Rivero; y de la Federación Estatal de Industria, con su secretario general, Pedro Ayllón.

Asimismo, ha señalado que este congreso que celebran en este día es "para dar estabilidad" después de todo este tiempo constituidos como gestora.

"El congreso nos va a dar la oportunidad de elegir nuestros órganos y empezar a trabajar más autónomamente, sin ataduras, a las organizaciones internas de ámbito superior, que al final siempre hay que estar acorde a la línea de la organización", ha indicado. "Vamos a constituir los órganos y vamos a empezar a funcionar como se venía funcionando hace años", ha destacado.

ARCELORMITTAL

Preguntado por ArcelorMittal, ha indicado que entiende que se van "dando pasos", si bien ha reconocido que no con la celeridad que les gustaría. Algo que ha atribuido a la "incertidumbre que parece que siempre sobrevuela la siderurgia en la región".

"Entendemos que tiene que ser un pilar fundamental y entre todos los agentes sociales tenemos que apostar porque esté aquí", ha apuntado, a lo que ha visto importante "tratar de dar facilidades a la vez que exigimos que se vaya adaptando y se vaya integrando a los tiempos que vienen, en cuanto a la adaptación a la transición energética que tiene que haber".

Sobre el hecho de que la empresa no vea aún suficiente las medidas adoptadas de cara a acometer las inversiones comprometidas, ha reconocido que el proceso para su aplicación va "lento" y la empresa quiere avanzar "más rápidamente".,

"Indiscutiblemente son muchos agentes los que ahí intervienen y hay que tratar de dar todas las facilidades, pero sin dar cartas blancas tampoco", ha considerado. "Tenemos que adaptar esa empresa a esta región y al futuro de esta región y que esté aquí", ha agregado.

Con respecto al plan de deslocalización de servicios administrativos de ArcelorMittal a la India, ha indicado que, por el momento, no les han comunicado "nada" a los sindicatos, a lo que ha opinado que fue un "globo sonda". Y si bien ha matizado que aún está en el aire, ha señalado que "no hay nada definido todavía".