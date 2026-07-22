Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, en riesgo muy alto de incendio forestal este jueves

Archivo - El Monte Naranco, en Oviedo, tras el incendio que sufrió el 31 de marzo de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias estarán este jueves en riesgo muy alto de incendio forestal, mientras que el resto de Asturias permanecerá en nivel alto, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.