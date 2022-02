Canteli, animado por los respaldos cosechados para defender que Minas se quede en la ciudad

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha insistido este viernes que va a defender que la Escuela de Minas de Oviedo se quede en la ciudad y no se traslade a Mieres. Además, ha dicho que en esa tarea le da mucha fuerza "el respaldo que estoy obteniendo de todos los ovetenses de muchos estamentos".

Fue esta semana cuando el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, hizo pública una serie de documentos para reorganizar la institución que incluye la implantación de un grado en Ingeniería en Energías Renovables en el campus de Mieres y que sería el resultado de la fusión de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo con la Escuela Politécnica de Mieres.

Además del equipo de gobierno de Oviedo, formado por PP y Ciudadanos, todos los grupos de la oposición (PSOE, Somos y Vox) se han mostrado contrarios a que Minas salga de la ciudad.

"Creo que las cosas no se hicieron bien", ha dicho este viernes Canteli, señalando que la propuesta de Villaverde no se trató previamente al Consejo Social. También lamentó que no se le comunicara previamente al director de la Escuela y a él, como alcalde de la ciudad. Canteli tiene precisamente prevista el lunes una visita a la Escuela.

Para el primer edil, la Escuela de Minas "es un emblema de Oviedo" y por tanto debe seguir en la ciudad. Alfredo Canteli ha reclamado respeto a Oviedo".