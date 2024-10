Canteli asegura que no intervino en el pleno porque no quiere que el Ayuntamiento sea un "circo"

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este lunes que no intervino en el pleno extraordinario impulsado por el PSOE porque no quiere que el Ayuntamiento sea "un circo". "Me encanta el circo, ir a ver los payasos, pero el circo en el Ayuntamiento no lo quiero", ha dicho, asegurando que hoy el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, "se sintió reina por un día" y "dijo lo que quiso decir".

Canteli ha ofrecido una rueda de prensa al término del pleno, en la que se ha mostrado muy crítico con el portavoz socialista, de quien asegura que es un "mentiroso" que está aferrado al "frente del 'no'" desde que tomó posesión de su acta como concejal. Al ser preguntado por el rechazo de las iniciativas socialistas en este mandato, que según el PSOE superan el centenar, Canteli ha enfatizado que "seguramente" fuesen propuestas para "decir no a algo". "Cuando vengan con temas importantes para Oviedo, les escucharemos", ha dicho.

Llaneza, ha asegurado, "miente porque quiere confundir a los votantes ovetenses", lo que a su juicio supone "una falta de respeto total". "Mi dolor es que es muy retorcido, mintiendo permanentemente", ha lamentado Canteli, refiriéndose a las críticas del PSOE sobre la pérdida de fondos europeos y los sobrecostes en obras. "Lo que se perdió teóricamente no llega a los cinco millones", ha asegurado, mientras el PSOE sostiene que fueron 10 millones.

En cuanto a los sobrecostes en obras, que los socialistas cifran en otros diez millones, el alcalde ha asegurado que se an producido fundamentalmente en el Palacio de los Deportes por cambios en normativas y reparaciones imprevistas, además de la urbanización del entorno. "Eso no son sobrecostes", ha defendido.

Después de asegurar que él no sabe mentir, el alcalde ha puesto de manifiesto el "éxito de la gestión" de su Equipo de Gobierno. "Oviedo está creciendo", ha asegurado, remarcando que "no hay derecho" a las palabras de Llaneza. "Es muy torpe y mentiroso", ha aseverado.

También le ha reprochado su discurso de hoy, que a su juicio supone "una ofensa total a la mayoría absoluta" del PP. "¿Es que se equivocaron los ovetenses?", se ha preguntado, remarcando que el PSOE tiene "el 50% de los concejales que tiene el PP".

PREACUERDO CON IU

En cuanto al preacuerdo alcanzado con IU-Convocatoria por Oviedo sobre aspectos estratégicos para el futuro del municipio, Canteli ha asegurado que él "negocia con todo el mundo".

"Es histórico que la izquierda y la derecha nos entendamos, es bueno para Oviedo", ha asegurado, defendiendo un acuerdo que favorecerá que se hagan 300 viviendas públicas en el municipio o permitirá hablar del modelo festivo de San Mateo.

Sobre este último aspecto, Canteli ha dicho que "no se va a cambiar el modelo de fiestas" pero no dirá que no si "vienen con cosas interesantes". "Una oposición constructiva puede llevar a hacer las cosas mejor en el Ayuntamiento", ha dicho, volviendo a acusar a Llaneza de estar "en el no por el no, el insulto y la mentira". "Ese es el señor Llaneza", ha zanjado.