Canteli: "Los conciertos de San Mateo mientras yo sea alcalde no volverán a La Cateral"

Archivo - Oviedo celebra el Día Mundial de la Sidra con un escanciado simultáneo en la Plaza de la Catedral - JUAN VEGA - Archivo

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli se ha mostrado este miércoles tajante sobre la posibilidad de que los conciertos de San Mateo vuelvan a la Plaza de La Catedral y ha negado cualquier posibilidad de que eso suceda.

"Los conciertos de San Mateo mientras yo sea alcalde no volverán a La Cateral", ha dicho Canteli como única respuesta a la pregunta de si, una vez que se ha elegido ese lugar para celebrar el triunfo de la Selección Española en el Mundial se plantean la posibilidad de volver a celebrar allí conciertos.

Tras el lleno de este domingo de la plaza en la que se instaló una pantalla gigante para seguir el partido, la plataforma Fiestas populares reclamaban volver a abrir ese espacio también para los conciertos en San Mateo.