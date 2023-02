Canteli considera una "vergüenza" el error sobre los trenes de cercanías

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha señalado este martes que el error en el contrato de trenes de cercanías que no sirven para los túneles existentes en Asturias y Cantabria es una "vergüenza" y le da "pena.

Así lo ha dicho a los medios al ser preguntado por su opinión con motivo de la presentación de una campaña de comercio en la ciudad. Canteli ha incidido en que como "asturiano, como ovetense y como alcalde" siente "vergüenza" de que esté pasando eso.

"¿Cómo es posible que se hagan trenes que no pasan por los túneles? Yo creo que con esto digo bastante. Me da pena, me da vergüenza", ha apuntillado.

El alcalde hizo estas declaraciones la misma mañana que en la Junta General del Principado, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejando Calvo, pedía a los grupos de la oposición que se sumen a las exigencias del Gobierno autonómico hacia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

En la sesión plenaria han sido tres grupos las que han pedido explicaciones al consejero sobre este tema. Adrián Pumares (Foro) con una interpelación y los diputados Álvaro Queipo (PP) y Daniel Ripa (Podemos), con distintas preguntas.

Calvo ha reconocido que el Gobierno del Principado se siente "engañado" por el "despropósito" acontecido, algo de lo que no tuvo noticias hasta que se hizo público en los medios de comunicación.

Ha reconocido el consejero que el "desaguisado" supone una pérdida de confianza en el Mitma y que por ello van a pedir la ampliación del contrato y un mecanismo de seguimiento exhaustivo de las inversiones y contratos que se realicen. Espera que esta reivindicación sea compartida por otras formaciones, ya que es una exigencia que no debería tener colores políticos.