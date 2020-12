Canteli insiste en que "como alcalde defenderá a muerte la economía y el trabajo en la ciudad"

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El regidor ovetense, el 'popular' Alfredo Canteli, ha reiterado este viernes que "como alcalde de Oviedo seguiré defendiendo a muerte la economía y el trabajo en nuestra ciudad, siempre conservando al cien por cien las normas sanitarias".

Canteli ha respondido así durante el Pleno municipal y ante las críticas de la portavoz de Somos, Ana Taboada, sobre las palabras que este jueves lanzaba el alcalde de Oviedo animando a la ciudadanía a salir a la calle y consumir y estacando que "con el comercio abierto y gente en la calle hay consumo siempre, además si vas con la mujer más todavía".

La portavoz de Somos, aprovechando su intervención en la sesión ha rechazado la "actitud lenguaraz" del alcalde de Oviedo al que ha pedido que "contenga sus palabras y medite si transmite sus pensamientos", ya que le ha recordado es el representante de todos los ovetenses y la ciudadanía "no se merece su actitud irresponsable".

Le ha recordado sus declaraciones "no se las merecen ni Oviedo ni las mujeres ovetenses" para las que ha pedido "respeto" y ha considerado que sus declaraciones merecen una disculpa.

Lejos de disculparse, ante las palabras de Ana Taboada, Alfredo Canteli ha manifestado que "su opinión no le preocupa en absoluto" y únicamente le preocupa la opinión de los ovetenses, "de todos en general". "Lo bueno de todo esto es que en Oviedo la gente sabe muy bien quien es usted y quien soy yo y con eso le doy por contestado", ha dicho Canteli.

El alcalde ha insistido en que destaca la necesidad de cumplir al cien por cien todas las normas sanitarias pero también pide que los ovetenses "salgan a la calle, disfruten de estas fechas y consuman".

"Se que ustedes no les preocupa el cierre de comercio y hostelería. Pido que todos los ovetenses apoyemos a que los autónomos sigan trabajando, a que los negocios no cierren y la hostelería sobreviva, lo siento por usted si no le gusta", ha dicho Canteli.