Canteli (PP) critica la ralentización "hasta la exasperación" de los procedimientos administrativos a mitad del mandato

"Basta ya de chiringuitos", dice el alcalde, sobre el modelo festivo de San Mateo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha criticado la ralentización "hasta la exasperación" de los procedimientos administrativos en la Administración pública. "Nosotros llegamos al Ayuntamiento pensando que aquí se funcionaba con los criterios lógicos de la empresa privada: quiero hacer esto, tengo el dinero para hacerlo y lo adjudico y se hace", ha dicho, pero en la Administración "ese ritmo no existe".

Canteli ha comparecido en rueda de prensa junto al primer teniente de alcalde, Ignacio Cuesta (Cs) y el resto del equipo de gobierno local para hacer balance de sus dos años de mandato. Sobre los retrasos en la Administración, ha dicho que "no encuentra palabras para justificar" que la reforma del kiosko del Bombé, en el Campo San Francisco, lleve tres procedimientos de adjudicación y siga "en el aire".

El primer edil ha dejado claro que "no culpa" al personal municipal, y ha señalado que la reglamentación administrativa de contratación "necesita una inmersión de realidad para facilitar los procesos y permitir que se puedan realizar inversiones y obras a salvo de los corsés que las llevan a una enredadera legal que condena a los ciudadanos con retrasos eternos".

Canteli ha remarcado que, si dependiera de él, "lo cambiaba mañana mismo", ya que se trata de "una rémora tremenda" que "paraliza la Administración". A su juicio, es "triste" que, teniendo el dinero, las obras se "eternicen".

Por otro lado, ha señalado que su Ejecutivo ha logrado "eliminar la ineficiencia en la gestión", pasando "de la pura propaganda al compromiso real, para mejorar la calidad de vida de los ovetenses, desde lo más básico a lo más presupuestariamente trascendente, como son los grandes proyectos que ya están realmente en marcha".

"Hoy no estamos enzarzados en peleas o debates sin sentido, sino que estamos tendiendo puentes para conseguir poner en marcha los proyectos que realmente marcarán el futuro de Oviedo: la Plaza de Toros, la pista de Atletismo, el Palacio de los Deportes, la nueva entrada a Oviedo, el parque lineal de Santullano, o el hotel de empresas en Villafría", ha agregado.

En este sentido ha asegurado que con la llegada del Gobierno de PP y Cs se ha "conquistado la paz para Oviedo" después del "negro cuatrienio del tripartito". "Oviedo está mejor que hace dos años porque hemos conseguido sosegar el clima social y político, eliminar la crispación y los exabruptos", ha dicho.

"BASTA YA DE CHIRINGUITOS, EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA"

El regidor local ha defendido en su intervención la modificación del modelo festivo de San Mateo en el que trabaja su Gobierno, señalando que "basta ya de chiringuitos, en toda la extensión de la palabra".

En este sentido ha defendido la "revolución" que PP y Cs prevén en las fiestas. "Lo vamos a hacer porque es lo que Oviedo y los ovetenses necesitan y merecen". A Canteli le parece "imposible" que haya quien "pretenda perpetuar" el régimen de "privilegios" de los chiringuitos, "condicionado por una absoluta minoría con intereses económicos y, en algunos casos, políticos, directos en el asunto".

"Ha llegado la hora de que también en este tema se imponga la democracia y la igualdad de oportunidades para todos, pero especialmente, para quienes pagan impuestos, crean empleo y se enfrentan día a día al reto de abrir la puerta de un bar o un restaurante", ha remarcado.

Ante la amenaza de colectivos de llevar a cabo movilizaciones en contra del nuevo modelo festivo, Canteli ha remarcado que "no hay movilización que pueda más que los 53.347 votos de los ovetenses que han elegido a este equipo de Gobierno". Sí espera el alcalde que esas movilizaciones no impliquen violencia. "Entonces sí que demostrarán que no sólo han usurpado sin derecho alguno este negocio en el pasado sino que, además, están absolutamente fuera del nuevo futuro que Oviedo quiere y necesita", ha aseverado.

OVIEDO "ESTUVO A LA ALTURA" EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

En cuanto a la gestión de la pandemia por parte del Ayuntamiento, Canteli ha señalado que la crisis sanitaria ha "condicionado totalmente" su gestión, imponiendo "su propia ley" a la hora de establecer prioridades de gasto. "Creo sinceramente que estuvimos a la altura de esta gran responsabilidad", ha asegurado.

Así, ha recordado que en 2020 Oviedo dedicó al plan de recuperación diez millones de euros, siendo en 2021 el presupuesto de 11 millones, orientados a ayudas sociales, educación, empleo e impulso económico y empresarial.

PP Y CIUDADANOS, UN EQUIPO "SIN FISURAS"

Canteli ha asegurado en su intervención que se siente "enormemente satisfecho y agradecido" al trabajo de los concejales, y ha remarcado que se siente "totalmente apoyado y respaldado" por todos ellos.

A este respecto, el primer teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, ha coincidido con Canteli en que el gobierno "trabaja de manera cohesionada y con plena lealtad", con los mismos objetivos y horizontes. El Ejecutivo, ha remarcado, ha logrado "recuperar el pulso de la ciudad, recuperar Oviedo y ponerlo en marcha".