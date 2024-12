Canteli (PP) reconoce que "de momento" no hay terreno industrial para albergar el centro de Tess Defence

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha reconocido este miércoles que "de momento" no hay terreno industrial para albergar el nuevo centro industrial de la defensa que Tess Defence pretende instalar en Asturias. Ha asumido que "no es fácil" hallar un terreno en Oviedo, ya que se requieren "muchos metros".

El regidor ha hecho estas declaraciones a los medios un día después de que afirmase que había "unos terrenos" que iba a ofrecer a Tess Defence durante la presentación del proyecto de la bioincubadora en el Vivero de Ciencias de la Salud. Según recoge el diario 'El Comercio', el alcalde dijo ayer que "son terrenos dentro del municipio" y que "en Trubia también hay una posibilidad pero sin definir todavía".

Este miércoles, en cambio, Canteli ha dicho que "están buscando" esos terrenos y que "hay posibilidades". "No tenemos nada todavía", ha remarcado, expresando su temor porque otro municipio como Siero se pueda adelantar en la disponibilidad de terrenos. "Claro que tengo miedo, ¿cómo no voy a tener miedo? Porque el concejo es muy fácil, tienen ahí muchos metros", ha asegurado. A renglón seguido ha afirmado que pese a la disponibilidad de metros, Siero no es la mejor zona para que se ubique el nuevo centro.

"Vamos a ver si logramos dejarlo en Oviedo", ha dicho, remarcando que "por falta de trabajo no va a ser". Respecto a los plazos que maneja el Consistorio para encontrar unos terrenos viables --que necesariamente serán de manos privadas ya que el Ayuntamiento no dispone de ninguno que reúna los requisitos--, Canteli ha dicho que no sabe cuál es el plazo, pero "urge".

En este punto, el alcalde se ha vuelto a dirigir al PSOE local para pedirle que, si conocen algún terreno óptimo se lo digan. "Públicamente les daremos la enhorabuena y las gracias", ha asegurado.