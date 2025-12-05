Canteli (PP) ve "luces y sombras" en el presupuesto autonómico para Oviedo y echa en falta el albergue de Las Pelayas

Archivo - Monasterio de San Pelayo Benedictinas. Monasterio de las pelayas. En Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha apreciado "luces y sombras" en el presupuesto que el Gobierno asturiano prevé destinar para la capital asturiana en 2026. "Tienen luces, tienen sombras, hay cosas buenas para Oviedo, hay que reconocerlo, pero faltan cosas importantes", ha señalado.

En unas declaraciones a los medios, el regidor ha asegurado echar en falta una partida para el albergue de Las Pelayas, la variante de Trubia, recursos para el Camino de Santiago Primitivo y más inversión para el centro de educación especial de Montecerrao.

Respecto al centro de educación especial, ha explicado que "parece que no está todo lo que tiene que estar ahí", aunque ha indicado que desde el Principado "dicen que sí". "Vamos a esperar", ha dicho.

CONFÍA EN QUE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X "SE PONGA A TRABAJAR"

Por otro lado, el alcalde se ha referido a la implantación de la Universidad Alfonso X en el edificio Calatrava, y ha explicado que ahora lo que falta es firmar el contrato y que "se pongan a trabajar".

"Espero que en enero, a no mucho tardar febrero, esté trabajando ya por fases", ha indicado, teniendo en cuenta que para el año que viene se pretende acoger a 400 o 500 alumnos y deben acometer actuaciones en toda la planta que han alquilado. El alcalde ha celebrado que los propietarios de la institución académica son "muy serios" y "vienen a por todas" en la ciudad, con una inversión de 40 millones de euros, 14 de ellos de obra civil.