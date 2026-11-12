Canteli reorganiza su equipo de gobierno y crea una nueva concejalía

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha llevado a cabo un reajuste en la distribución de las áreas del Gobierno municipal tras el nombramiento de Bienvenido Turrado como nuevo director general de Urbanismo, por el que el área de Licencias se incorpora a Planeamiento Urbanístico y Grandes Proyectos y se crea la Concejalía de Servicios Básicos y Zona Rural.

Según ha informado el Consistorio, esta reorganización "busca mejorar la eficiencia de la estructura municipal y reforzar la coordinación y el seguimiento de los grandes proyectos" que tiene en marcha.

Con este cambio, el área de Licencias se integra en la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, que dirige el segundo teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, y de la que también forma parte el director general de Infraestructuras, Álvaro Fernández. Esta decisión concentra en una misma área las competencias relacionadas con el desarrollo urbanístico de la ciudad para facilitar "una gestión coordinada" y "agilizar la tramitación y ejecución de las iniciativas estratégicas".

La incorporación de Licencias permitirá que Bienvenido Turrado, desde la Dirección General de Urbanismo, centre su trabajo en la dirección, coordinación y supervisión de los grandes proyectos que el Ayuntamiento desarrolla y tiene previsto impulsar en los próximos años, incluidas las políticas activas en materia de vivienda.

Por otra parte, el reajuste incluye la creación de la Concejalía de Servicios Básicos y Zona Rural, que dirigirá José Ramón Pando. Esta nueva área asumirá las competencias de recogida de residuos, limpieza, agua, electricidad, parques y jardines, además de la atención y gestión de los asuntos relacionados con la zona rural del municipio.

"Se trata, en definitiva, de adaptar la organización municipal a las necesidades actuales de la ciudad, reforzando tanto la gestión de sus grandes transformaciones urbanas como la prestación de los servicios básicos que repercuten directamente en la calidad de vida de los ovetenses", concluyen en la misma nota de prensa.