Cárcaba dice que la reforma tributaria y la Financiación Autonómica condicionará el modelo tributario asturiano

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, ha comparecido este martes en el Pleno de la Junta General para hablar de política tributaria y ha indicado que ahora mismo se han iniciado dos reformas que tendrán importante afectación sobre el modelo tributario asturiano: la reforma de la Ley de Financiación Autonómica y la reforma del Sistema Tributario puesta en marcha por la Administración central y habrá que esperar a que concluyan ambas --que van ligadas--, porque las mismas van a cambiar los modelos tributarios de las comunidades autónomas.

"Creo que sería totalmente irresponsable por nuestra parte solicitar más recursos del modelo de financiación y a la vez iniciar rebaja fiscales indiscriminadas, no sería coherente", ha dicho Cárcaba, que ha añadido que esperan que uno de los aspectos que resulten de ambas reformas sea la búsqueda de la armonización fiscal.

Ana Cárcaba ha vuelto a defender el modelo que defiende el Principado basado en la progresividad, justa e igualitaria que garantice el sostenimiento de los servicios que se ofrecen a todos los ciudadanos.

La consejera ha respondida a dos interpelaciones sobre esta cuestión, la primera por parte de la portavoz de IU, Ángela Vallina y la segunda por parte del portavoz de Foro, Adrián Pumares. Mientras que con Vallina ha mostrado total sintonía al considerar que aquellos que tienen mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de los servicios públicos; con Pumares la consejera ha mostrado más discrepancias.

En respuesta a la interpelación de IU Cárcaba ha incidido en que es consciente de que comparte con IU los principales principios respecto al modelo tributario necesario para Asturias, entre los que también ha destacado la necesidad de luchar contra el fraude fiscal.

Además la consejera ha vuelto a defender la armonización fiscal entre CCAA y ha destacado que no se puede desligar la política fiscal del Principado de la reforma tributaria que se ha iniciado a nivel nacional.

En respuesta a Pumares, le ha recordado que su Gobierno ya manifestó en muchas ocasiones su negativa a aplicar rebajas fiscales indiscriminadas y ha indicado que una reforma como la que Foro propone no es algo que se puede llevar a cabo a corto plazo.

"Además hay que tener en cuenta la legalidad de esas medidas", ha indicado la consejera de Hacienda que ha manifestado que eso no quiere decir que el Principado haya renunciado a llevar a cabo cambios fiscales. En este sentido se ha referido ha repasado algunos de los cambios llevados a cabo en el IRPF en el Principado, alguna de ellas con el apoyo de Foro.

Ha manifestado que el Gobierno asturiano siempre está dispuesto a escuchar las propuestas del resto de grupos, no obstante ha indicado que "analizar y valorar no significa aceptar o compartir". Ha recordado además que la presión fiscal en Asturias no es elevada y esta por debajo de la media.

ACUERDO CON IU

Por su parte Ángela Vallina ha indicado que con esta interpelación su gruno no busca "confrontar ni mucho menos con la consejera, sobre todo a la vista de sus últimas declaraciones al respecto de la fiscalidad con la que coinciden en buena parte", sino que lo que buscan es rebatir a aquellos que hablan de bajar los impuestos en Asturias.

Así ha calificado de "demagógico" el discurso de la derecha a quienes ha recordado que son los países con la presión fiscal más alta los que menos pobreza tienen y ha contrapuesto, por ejemplo, la situación de Suecia con la de Guatemala.

"Hay que decir alto y claro que mienten y si bajan los impuestos a los más ricos habrá muchos menos recursos para los servicios público. Menos impuestos son más recortes", ha indicado Vallina.

En este sentido ha considerado sin sentido que formaciones que se dicen de izquierdas hablan de rebajar impuestos.

CRÍTICAS DE PUMARES

Por su parte el portavoz de Foro, Adrián Pumares ha afeado a la consejera y a IU que vean a la ciudadanía como "meros generadores de recursos para la Administración" y ha pedido que no hagan trampas hablando de rebajas indiscriminadas para referirse a las propuestas de su grupo para las rebajas ligadas al IRPF.

También ha recordado que la consejera debería ver y estudiar que todas las comunidades vecinas tienen un mejores condiciones fiscales y ha sido muy crítico con lo que a su juicio es "demagogia por parte del Gobierno asturiano".

"Debe aclararnos si tiene o no previsto ajustar el tramo autonómico del IRPF a la inflación porque es necesaria una mejor gestión y dejarse de excusas y de pasar papeles", ha dicho Pumares.