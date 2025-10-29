Carcedo ve "puntos de conexión" entre la negociación presupuestaria y la reforma tributaria, que arrancan este viernes

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha señalado este miércoles que el inicio del diálogo presupuestario con los grupos y la constitución de la ponencia para la reforma tributaria coincidirán este viernes, dos procesos que, según ha dicho, pueden tener "puntos de conexión" en los planteamientos del PSOE y del Gobierno autonómico.

Según ha detallado Carcedo tras la Junta de Portavoces, dicha ponencia analizará las enmiendas de los grupos al proyecto de ley de reforma tributaria, centrado en el IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales, con una subida hasta el 15% para los grandes tenedores.

Sobre el presupuesto de 2026, ha indicado que el Ejecutivo iniciará el diálogo con todos los grupos "a excepción de dos" y que el PSOE lo afronta con el objetivo de "evitar beneficios fiscales para quienes ganan más de 175.000 euros".

La portavoz socialista ha confiado en que se logren acuerdos "como en ocasiones anteriores" y ha destacado que con Izquierda Unida "se trabaja desde la unidad" en la elaboración del proyecto presupuestario.