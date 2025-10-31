Cáritas atendió a 1.610 personas sin hogar en 2024 y alerta del aumento de mujeres en esta situación

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Oviedo acompañó en 2024 a 1.610 personas sin hogar en Asturias, de las cuales 68 eran mujeres, con el objetivo de facilitar su reintegración social y reconstruir vínculos comunitarios. La organización ha subrayado este viernes el incremento de mujeres en situación de calle, que ya suman 262 frente a 68 el año anterior, y reclama mayor implicación de la sociedad y las administraciones públicas.

La organización alerta de que la vulnerabilidad se extiende a personas de todas las edades. En 2024, 143 eran mayores de 65 años y 419 jóvenes entre 18 y 35 años. Según informan, los datos provisionales de 2025 indican que ya se han atendido a 262 mujeres en situación de calle, más del triple que el año anterior.

La responsable del programa de 'Personas sin hogar' de Cáritas Oviedo, Zoraida Sienra, señala que es "urgente sensibilizar a la sociedad y presionar a las administraciones públicas para garantizar los derechos de estas personas".

Cáritas destaca que la falta de un hogar supone enfrentar diariamente problemas como la ausencia de intimidad, dificultades para acceder a un trabajo decente, barreras administrativas y problemas de salud física y mental.

Subraya además que el sinhogarismo no solo afecta a quienes viven en la calle, sino también a quienes residen en alojamientos temporales, chabolas, caravanas o viviendas cedidas, muchos de ellos "invisibles" para la sociedad y las administraciones.