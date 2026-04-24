Carmen Martínez recibe la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid por su trayectoria científica

La investigadora del CSIC Carmen Martínez, que ha recibido la Manzana de Oro por su trayectoria científica. - CSIC

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Carmen Martínez, ha recibido la Manzana de Oro, el máximo galardón que concede el Centro Asturiano de Madrid, en reconocimiento a su trayectoria científica y a sus estudios sobre la vid, el olivo y la Rosa Narcea.

Según ha informado la entidad, Martínez, natural de Cangas del Narcea, ha desarrollado durante casi cuatro décadas su labor investigadora en el CSIC, donde lidera el grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR) de la Misión Biológica de Galicia. Doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, ha realizado estancias postdoctorales en Francia, Italia y Alemania, y ha dirigido diversas tesis doctorales, además de publicar más de un centenar de artículos científicos y una decena de libros.

El jurado ha valorado especialmente su contribución pionera a la recuperación de variedades autóctonas de vid, actualmente implantadas en denominaciones de origen, así como la creación de la primera colección viva de germoplasma de variedades y clones de vid de Galicia y Asturias, que ha servido de base para investigaciones nacionales e internacionales.

Asimismo, ha destacado su papel en la transferencia de conocimiento al sector productivo mediante patentes, secretos industriales y la introducción en el mercado de plantas de variedades antiguas, con el objetivo de impulsar la dinamización socioeconómica y el relevo generacional en entornos rurales.

En el ámbito de otras especies vegetales, Martínez ha sido también pionera en estudios ampelográficos contemporáneos en España y en la aplicación de técnicas moleculares para la identificación varietal, además de investigar la sensibilidad a enfermedades fúngicas y el aprovechamiento de residuos para el desarrollo de nuevos productos. Entre sus aportaciones figura también el descubrimiento de variedades de olivo autóctono en Galicia, sentando las bases para la recuperación del antiguo olivar gallego.

Durante su intervención, la científica ha subrayado como uno de los hitos de su carrera el hallazgo de la Rosa Narcea, la primera rosa española con uso en la industria del perfume y la tercera a nivel mundial, protegida por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. Según ha explicado, su cultivo y transformación se desarrollarán en el suroccidente asturiano mediante una empresa de base tecnológica vinculada al CSIC, con proyección internacional.

Martínez ha afirmado que recibe este reconocimiento "como un premio a su trayectoria científica, pero también como algo especialmente entrañable", al tiempo que ha destacado su vinculación personal con Asturias y con el Centro Asturiano de Madrid.