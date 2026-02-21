Carnaval de Oviedo 2026: horario, recorrido del desfile y concurso de disfraces

Cartel de Carnaval en Oviedo. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Oviedo 2026 vivirá este sábado su principal jornada festiva con el tradicional desfile de Carnaval, y el concurso de disfraces posterior.

El desfile, que arrancará a las 17.30 horas desde la calle Independencia, recorrerá las calles Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral y calle Águila.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, en el desfile participarán las personas inscritas en los concursos de disfraces tanto infantil como de adultos, charangas, colectivos vecinales y el espectáculo del 'Entierro de la Sardina' inspirado en 'Las mil y una noches'.

A las 18.00 horas, la Plaza de la Catedral se convertirá en el epicentro del Carnaval de Oviedo con el inicio del Concurso de Disfraces en la modalidad de adultos, que incluye categorías individual, grupos -a partir de tres personas- y centros sociales.

Los participantes desfilarán y se exhibirán ante el jurado por orden de modalidad, mostrando sus propuestas más creativas de Carnaval. El fallo del jurado se hará público al término del desfile general.

Finalizado el concurso, la Plaza de la Catedral acogerá el ceremonial del Entierro de la Sardina con el espectáculo 'Mil Noches y Una'.

La jornada grande del Carnaval de Oviedo 2026 concluirá con la actuación de la Orquesta SAUDADE, que está programada de 21.00 a 00.00 horas en la Plaza de la Catedral.