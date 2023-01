Casa Marcial (Asturias), el restaurante favorito de los españoles en 2022, según los usuarios de TheFork

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El restaurante asturiano Casa Marcial de los hermanos Esther y Nacho Manzano, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, es el restaurante favorito de los españoles en 2022, según los usuarios de la plataforma de reservas 'online' de restaurantes TheFork.

En concreto, el restaurante ubicado en Arriondas ha ascendido en el último año 16 puestos con respecto a la edición 2021, gracias a las opiniones, reservas y visitas realizadas por los usuarios de la app el pasado año en España.

El chef Nacho Manzano se ha congratulado por ser considerado el restaurante favorito de los españoles. "Este reconocimiento tiene un valor especial para nosotros porque se realiza a partir de las opiniones de nuestros comensales que para nosotros son lo más importante", ha indicado.

Junto a Casa Marcial completan el podio de 2022 el restaurante barcelonés The Alchemix, que se sitúa en la segunda posición, mientras que lo cierra Sánchez-Beato, que está situado en Toledo, en la tercera plaza del ranking.

El resto del palmarés de los 10 mejores considerados en el 'Top-100' lo completan Maralba, en Albacete, que ocupa el cuarto lugar; Martín Berasategui, en Guipúzcoa, en el sexto; La Costa de José Álvarez en Almería, que ha pasado del puesto 10 al séptimo este año; seguido de la Venta Moncalvillo (8), de los Hermanos Echapresto y ubicado en Daroca de Rioja (La Rioja), y Raúl Resino, en Castellón, ocupando la décima posición.

De esta forma, prácticamente la totalidad de la geografía española se encuentra representada en este ranking, aunque Cataluña tiene un especial protagonismo, ya que ha conseguido aglutinar a 29 restaurantes, de los cuales tres están entre los 10 primeros puestos y 19 se encuentran situados en la provincia de Barcelona.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, que no tiene ningún local entre los 20 primeros, ha logrado sumar 14 restaurantes con conocidos establecimientos como Kuoco 360 food (21), El Flaco (22), El Quinto Sabor (24) o Tormo (25); seguida de la Comunidad Valenciana que ha registrado un total de 11, gracias a Raúl Resino (10) en Castellón,Lienzo (13) en Valencia o La Finca de Susi Díaz, en Elche (14).

Mientras que las Islas Baleares concentran seis establecimientos con referencias como Etxeko by Martin Berasategui (37) en Ibiza, Es Fum (58) o DINS Santi Taura (60) en Mallorca, mientras que se encuentran a la par en Canarias, que integran el listado con nombres como Poemas By Hermanos Padrón (31) en Las Palmas, Etereo by Pedro Nel (74) o Duquesa Bistrò (84), ambos en Tenerife.

"Nos ilusiona mucho poder reconocer el trabajo bien hecho y la calidad de la gastronomía española. Gracias a este listado que elaboramos cada año a través de las reservas, experiencias y valoraciones de los comensales, podemos premiar a estos restaurantes que se dedican día a día a ofrecer las mejores propuestas para satisfacer los paladares más exigentes y que se han convertido en los favoritos de los españoles", ha subrayado la Regional Marketing Director Iberia, Raquel Bravo.