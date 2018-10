Cascos dice en conversaciones en el Congreso que él lo tiene un poco más difícil que el resto

Actualizado 06/12/2011 20:41:02 CET

La presidenta de Aragón bromea con Rubalcaba: "qué raro verte detrás del cordón. Hay que adaptarse, es la democracia"

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano ha comentado este martes a algunos de sus ex compañeros del PP, y a presidentes de otras autonomías, que él lo tiene un poco más difícil, al respecto de la situación económica y de su gobierno en minoría.

Así lo han señalado fuentes consultadas por Europa Press, durante el transcurso del acto conmemorativo del Día de la Constitución en el Congreso de Los Diputados, al que ha asistido en representación del Ejecutivo asturiano.

Las mismas fuentes explicaron que Cascos comentó a varios ex compañeros de su partido y a presidentes de otras comunidades, al preguntarle qué tal le iban las cosas, que él lo tenía un poco más difícil, no sólo por las dificultades económicas que tiene todo el país, sino también por que no cuenta con una mayoría absoluta en el gobierno del Principado.

Francisco Álvarez Cascos, además de saludar a Rubalcaba, mantuvo conversaciones con varios de sus ex compañeros del PP. Primero lo hizo con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, con quien estuvo departiendo un largo rato; después con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y también con el ministro de Fomento en funciones, José Blanco. Luisa Fernanda Rudi y el canario Paulino Rivero también se acercaron a saludarle.

Por su parte, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, le ha dicho al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que le parecía raro verle detrás del cordón que separaba a las autoridades de los invitados, en el acto del día de la Constitución que se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. La dirigente popular le recordó que ella también ha estado en la oposición y que "hay que adaptarse" porque "así es la democracia".

La escena se produjo en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja. Rubalcaba había sido colocado entre el público invitado, detrás de una cinta. Enfrente estaba preparado el estrado para que se situaran el Gobierno saliente, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, el presidente electo, Mariano Rajoy; los presidentes de las máximas instituciones del Estado y los jefes de Ejecutivos autonómicos que han asistido al evento.

El dirigente socialista, que estaba ya en el citado salón, mientras llegaban los representantes institucionales, estaba siendo saludado por algunos de ellos como la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala y los presidentes de Asturias y La Rioja, Francisco Alvarez Cascos y Pedro Sanz, respectivamente. Todos ellos se acercaron al cordón que separaba al público para poder charlar con el dirigente socialista.

También lo hizo, según pudo comprobar Europa Press, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, cuando entró en el Salón de Pasos Perdidos, quien al ver a Rubalcaba tras la cinta, exclamó: "¡Qué raro se me hace verte detrás del cordón!".

Según testigos presidenciales, Alfredo Pérez Rubalcaba le respondió que ahora está en la oposición. Ante lo que Rudi dijo que ella había pasado por la misma situación, que primero fue gobierno, luego oposición y ahora ha vuelto a ser gobierno. "Esta es la democracia, hay que adaptarse", afirmó en buen tono.

SONRISA DE ZAPATERO

Tras saludar a Rudi, el dirigente socialista se giró para departir con los invitados que tenía justo detrás y al llegar Zapatero, le vio entrar, pero no se saludaron, siguió hablando con el corrillo que se había formado en torno a él. Sin embargo, cuando el presidente del Congreso, José Bono, comenzó a leer su discurso, Zapatero, que se encontraba justo enfrente de Rubalcaba, le dedicó una sonrisa de complicidad.

En los corrillos que se formaron antes del discurso de Bono se pudo ver a Zapatero hablando con los presidentes del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez; esta última también departió con los ministros en funciones, de Defensa y de Justicia, Carme Chacón y con Francisco Caamaño, respectivamente. El jefe del Ejecutivo también conversó con Alberto Núñez Feijoo y con Ana Pastor, mientras que a la vicepresidenta, Elena Salgado, se la vio hablar con los presidente del Supremo y el Constitucional y con el alcalde de Madrid y diputado Alberto Ruiz Gallardón.

Posteriormente, tras concluir el discurso del presidente del Congreso y comenzar el cóctel, Zapatero ha tenido muchos 'corrillos' con diferentes invitados, entre otros, con los diputados de UPyD, encabezados por Rosa Díez, ex miembro del PSOE con la que el jefe del Ejecutivo ha mantenido duros enfrentamientos a lo largo de esta última Legislatura.