Cascos insiste en que no llegó a Foro para "forrarse" y "nunca tuvo ni poderes ni firma para manejar las cuentas"

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera fundador de Foro Asturias y presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos ha manifestado este jueves ante el Tribunal que "nunca tuvo poderes ni firma para manejar las cuentas en Foro, jamás tuvo tarjetas y siempre pagaba primero él los gastos y luego se entregaban las factures a Rosario Cabal". "En Foro no hay un sólo gasto opaco, no hay dinero B, ninguno", dijo Cascos que añadió que "no vino a Asturias para forrarse ni lucrarse, sino para servir".

Ha añadido que él "ni sumaba las facturas que entregaba, ni tampoco lo que luego recibía" y ha recordado que "ya ha reconocido algunos errores en esos tickets", como el referido a un videojuego comprado para su hijo.

"Teníamos un acuerdo de instrucciones para el modelo básico de funcionamiento de tesorería y auditoria de Foro que aprobó la junta directiva y que se cumplía y funcionó siempre de una manera correcta", dijo Cascos, que insistió en que todos los gastos que él pasaba se conocían en las comisiones directivas donde "jamás se negó un dato a nadie".

Ha manifestado que no tenía otra actividad, ni modo que vida, que la política, a la que dedicaba todo su tiempo sin vacaciones ni descansos y trabajando 24 horas. "De eso vivía mi familia, yo había dejado toda actividad y no tenía otro ingreso", afirmó Álvarez-Cascos que ha insistido en que no vino a Foro "a forrase ni a lucrarse".

Así, ha indicado que él no exigió un contrato laboral sino que lo firmó porque así se cumplirían las condiciones a las que habían llegado y entre ellas estaba "explícitamente el gasto por ir a ver a sus hijos y las comidas con estos". También ha dicho que siendo presidente del Principado no cobraba de Foro.

En esta segunda sesión del juicio, Cascos, que está acusado de un delito de apropiación indebida, ha terminado de responder a las preguntas del abogado de la acusación ejercida por Foro, Luis Llanes y a las de su abogado defensor, Luis Tuero.

REITERADAS LLAMADAS DE ATENCIÓN DEL MAGISTRADO

Al igual que en la primera sesión, Francisco Álvarez-Cascos se ha extendido en sus respuestas hasta tal punto que en esta ocasión el Magistrado, Javier Rodríguez Begega, ha tenido que interrumpirle en diversas ocasiones para pedirle brevedad y que no se repitiese respecto a lo ya declarado en la primera sesión. "Voy a meter la tijera, aviso, porque esto se está alargando", ha llegado a decir el presidente de la Sección Tercera.

"Estamos desde ayer oyendo repeticiones unas tras otras, le pido que evite esas repeticiones y desde luego con los testigos no va haber esta flexibilidad y repeticiones ninguna", ha insistido el Magistrado a medida que avanzaba la sesión.

También el Magistrado ha querido preguntar al acusado por la forma en la que recibía el cobro de esos pagos, a lo que Cascos ha indicado que al ser pequeñas cuantías solía hacerlo en metálico y escasamente lo hacía a través de transferencias".

A las preguntas de su abogado, ha explicado Cascos que existió una Junta de Foro en la que se establecieron las normas e instrucción de tesorería y las formas de pago de los gastos protocolarios y representativos que luego abonaría. Ha indicado que Pedro Leal fue una de las personas que más trabajó en la fiscalización de esas cuentas y ha añadido que él no era el único que pasaba gastos y tickets conforme al sistema establecido.

Preguntado por la relación con la actual presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el acusado ha asegurado que "tiene con ella una relación de enemistad porque filtró sus datos".

El abogado de la defensa, Luis Tuero también ha querido poner en cuestión el papel del letrado de la acusación por haber podido tener información "reservada del funcionamiento del partido", ya que en su momento ejerció como acusación de Foro.

GESTIÓN DE LOS ALQUILERES DE LA SDE EN MADRID

Por su parte la acusación también ha hecho hincapié en los motivos que llevaron a Foro a alquilar un despacho en la Castellana en Madrid que era propiedad de Álvarez-Cascos y su mujer. El acusado ha dicho que era un "clamor" de los afiliados de Foro que se contase con una sede en Madrid, siendo José Luis Sostres quien más inisistía en esa necesidad. Sobre la negociación del contrato de arrendamiento ha indicado que "no lo negociaba nadie, era un esquema de tarifas" y añadió que él "ofreció la oficina de buena fe".

"Yo ofrecí la sede de manera desinteresada y desde el partido me dijeron que eso había que formalizarlo de alguna manera, me pareció bien, y me dijeron que había unas tarifas, así que se formalizó con el contrato con Teresa Alonso como secretaria", ha indicado.

Así ha insistido en darle carácter de absoluta normalidad al alquiler de su local en Madrid. Así, ha recordado que en el PP "isidro Fernández Rozada cedió desinteresadamente durante 30 años un local en Manuel Pedregal como sede del PP".

Sobre las facturas y tickets ha vuelto a reiterar que las facturas no pasabn por él sino que eran remitidas a Foro. "Las facturas iban directamente a Foro. Los viajes y demás las encargaron mis secretarias. Yo no me ocupaba de encargar los viajes. Y la relación con mis hijos está explicada desde el primer día porque fue la única condición, la única que yo puse", ha reiterado Cascos.

Ha vuelto a repetir que el control interno de la economía de la formación lo ejercía la organización que establecieron desde el principio. "Y en ese control interno, además de una secretaria que políticamente tenía sus funciones, también administrativamente las tenía todas, incluidos los poderes que se dieron a distintas personas, porque no había firma de una, sino había firma como mínimo de dos", dijo.

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase por pasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida.