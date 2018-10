Cascos señala que la solo tuvo una relación empresarial con 'El Patatero' que duró unos meses, según XsP

Publicado 25/10/2018 13:36:57 CET

"Seguimos con las mismas dudas de antes", asegura Mario Suárez Del Fueyo.

GIJÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha explicado este jueves en la Comisión Municipal del caso 'Enredadera' que la relación que tuvo con Ángel Luis García 'El Patatero', vinculado a esta trama, fue empresarial y duró poco más de medio año.

Así lo ha indicado el portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, después de la comparecencia de Cascos, quien ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación por tratarse de una reunión a puerta cerrada. "Contesté a todas las preguntas", se ha limitado a decir a su salida, además de recordar que era el cumpleaños de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyon (Foro), con la que estuvo reunido al término de su comparecencia.

Del Fueyo, sobre la citada comparecencia, ha señalado que, según Cascos, de marzo de 2017 a diciembre de ese mismo año tuvo una relación comercial con 'El Patatero' y otros dos ingenieros relativa a la Responsabilidad Social Corporativa que se había introducido en el Código Penal, pero que fue "poco fructífera", ha relatado el portavoz de Podemos.

Este último ha indicado que el propio Cascos reconoció, con base a esa relación comercial, a través de la empresa Arco Capital, que tuvo reuniones con 'El Patatero' pero no recordaba haber comido con él, pese a que así lo recoge el sumario de la investigación.

Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), siempre según XsP, Cascos indicó que se reunió con unas trabajadoras a petición de miembros de Podemos pero les dijo que no era posible la remunicipalización si no figuraba en el presupuesto. Fue el primer conocimiento que tuvo de Aralia, empresa adjudicataria del SAD en el Ayuntamiento gijonés y que está vinculada al caso 'Enredadera'.

CON LAS MISMAS DUDAS

Cascos también ha sostenido que el teléfono de la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), no lo tuvo hasta que le llamaron para comparecer en la comisión. En cuanto a la alcaldesa, ha indicado que solo mantiene conversaciones de cuestiones del partido. Ha negado, asimismo, que hubiera sido invitado al palco que 'El Patatero' tenía en El Molinón. "Seguimos con las mismas dudas de antes", ha incidido Del Fueyo.

A la comparecencia se ha referido también el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien ha opinado que dio "poco de sí" para aclarar su hubo o no tráfico de influencia. Ha aludido, al igual que lo hiciera XsP, a esa relación empresarial mantenida por pocos meses entre Cascos y 'El Patatero' y que el vicepresidente de Foro había dejado claro que no mezclaba elementos de los negocios con cuestiones políticas ni menos sugería a nadie del partido para que se viera con nadie.

Martín, por su parte, ha indicado que para IU lo importante es determinar si los controles funcionaron para que no se produjera tráfico de influencias. De hecho, ha remarcado que esta comisión no es realmente de investigación, por lo que no tiene consecuencias lo que se diga en ella, con referencia a si no se dice la verdad.

La concejala del PSOE, Marina Pineda, por su lado, ha opinado que la comisión sirvió para aclarar "pocas cosas". Respecto a Cascos, ha lamentado que "vino aquí a pasearse y a intentar convertir esto en un circo". Ha apuntado, asimismo, que sí confirmó esos citados intereses empresariales con 'El Patatero'.

En cuanto al jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martín-Gallo, ha apuntado que este habló de que tenía una relación personal con 'El Patatero', ya que se conocían del pueblo, y que tras irle a ofrecer productos para la Policía Local y "se le dijo que no había interés", ha incidido.

De la comisión, ha manifestado que de lo declarado les preocupa ver la forma en que se calculan los contratos en el Ayuntamiento, sin tener en cuenta ciertas mejoras laborales acordadas en el caso del SAD, y que llevó a empresarios a retirar su oferta.

También ha comparecido en la comisión de este día el ex edil del PP Pablo Fernández, quien acudía en representación de una empresa inmobiliaria familiar, de la que es administrador, y que alquiló a Aralia un local del que siguen pagando el alquiler.