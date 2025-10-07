Casi 1.000 personas harán a la ciudad un referente de inclusión en el Congreso Internacional de Acondroplasia

Presentación en el Ayuntamiento de Gijón del VIII Congreso Internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 10 al 12 de este mes'. - EUROPA PRESS

Abordarán avances médicos y medidas de integración

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este martes el VIII Congreso Internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 10 al 12 de este mes, bajo el lema 'Abrazando futuro'.

Al mismo está previsto que asistan, entre personas con acondroplasia, familias, profesionales y especialistas de distintos campos de la salud y de la enseñanza casi un millar de personas de más de 30 países.

Así se ha destacado durante la presentación del evento, en la que también ha intervenido la directora de la Fundación Alpe, Susana Noval.

Pumariega ha resaltado que es un congreso con un número de asistentes "muy destacado" y que hará de Gijón un referente internacional "de inclusión y de cooperación".

Un evento que, según ella, refleja valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo y en el que se comparten experiencias y generan vínculos.

A mayores, ha incidido en que este congreso coincide con el 25 aniversario de Alpe, que representa una historia y logros "compartidos".

Ha destacado, también, que en todo este tiempo la asociación convirtió a Gijón en referente para un desarrollo "pleno", a lo que se ha mostrado segura de que va a cumplir muchísimos años más.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que, contando este congreso y hasta final de año, Gijón va a cerrar 2025 siendo el escenario de medio centenar de reuniones y eventos profesionales.

Noval, por su parte, ha remarcado que con este congreso buscan acercar a la sociedad los problemas de discriminación y lucha diaria de las personas con acondroplasia.

Asimismo, ha apuntado que están "muy orgullosas" de Gijón sea sede de este congreso y ha agregado que será un año mas una ciudad "amable, tolerante con lo diferente, abierta y sin mirada de rechazo".

Ha llamado la atención, por otra parte, de que el lema hace alusión, a través de la palabra abrazos, al contacto físico necesario entre personas, y también al futuro para las personas "que lo abrazan y no miran atrás", ha resaltado.

Entre los asuntos más destacados a tratar están: el ámbito de la medicina con todos los avances de los últimos años; investigación; educación; y derechos humanos y sociales. Especialmente ha incidido en que va a haber una mesa con representantes de 30 países en la que se va a hablar de discriminación y se va a hablar de un protocolo de intervención. Eso sí, Noval ha resaltado que en el congreso también habrá actos lúdico.

Además, ha indicado que las personas con acondroplasia sufren lo que llaman discriminaciones "sutiles" del día a día. Es por ello, que es uno de los desafíos trabajar en lo "no evidente".