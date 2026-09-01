Casi 500 comercios participantes en el programa Compra y Vuelve

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Gijón Compra y Vuelve ha cerrado el periodo de adhesión de establecimientos de su edición 2026 con 497 comercios participantes, consolidando así una evolución positiva en el número de establecimientos incorporados a la iniciativa.

Según ha informado la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, la participación ha crecido de forma progresiva durante las tres últimas ediciones. En 2024 se adhirieron 472 establecimientos, cifra que aumentó hasta los 483 en 2025 y que alcanza este año los 497 comercios. Esto supone un incremento del 2,9 % respecto a 2025, con 14 establecimientos más, y un crecimiento acumulado del 5,3 % respecto a 2024, lo que representa 25 comercios adicionales en dos años.

La participación refleja además una amplia diversidad de actividades comerciales. El sector con mayor presencia es Textil y Moda, con 203 establecimientos, que representan el 40,8 % del total. A continuación se sitúan Belleza y Cuidado Personal, con 85 comercios (17,1 %); Hogar y Decoración, con 67 (13,5 %); y Entretenimiento y Ocio, con 53 establecimientos (10,7 %). Completan la participación los Servicios especializados, con 37 establecimientos; Alimentación, con 23; Salud y Bienestar, con 22; y otras actividades comerciales, con 7.

Entre las categorías concretas con una mayor representación se encuentran los establecimientos de prendas de vestir, con 123 participantes; calzado y complementos, con 49; los salones e institutos de belleza, con 31; y las librerías y establecimientos de venta de periódicos y revistas, con 30.

Una vez cerrado el periodo de adhesión de los establecimientos, el programa afronta ahora su siguiente fase. A partir del 10 de septiembre podrá darse de alta la clientela y comenzará también el periodo de generación de premios, inicialmente previsto hasta el 11 de octubre. Posteriormente, el periodo de canje se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. El programa cuenta en esta edición con una dotación de 500.000 euros destinada a premios a la fidelidad de la clientela.