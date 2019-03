Castañón (Podemos) dice que la exhumación de Franco es "de justicia" y espera que no sea un anuncio electoralista

Publicado 19/03/2019 11:29:47 CET

"El movimiento feminista trasciende a los partidos", dice, y no le gusta que se critique a mujeres del PP por no ir al 8-M

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Unidas Podemos por Asturias al Congreso de los Diputados, Sofía Castañón, defiende que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es una cuestión "de justicia social" y que la ciudadanía tiene el derecho a una reparación, aunque sea simbólica. "Quiero pensar que no se está tratando este asunto de una manera electoralista, porque lo que tiene que ver con la memoria histórica debería estar por encima de eso", ha manifestado.

Castañón se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida por Europa Press al ser preguntada por los plazos anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez para desenterrar a Franco y trasladar sus restos al cementerio de El Pardo, el próximo 10 de junio. A juicio de la diputada asturiana, el Gobierno actual "puede hacer más de lo que está haciendo" en esta materia.

Rechaza Castañón el discurso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando dice que hablar de Franco es referirse al pasado. "Cuidado con eso, hay un proceso de reparación simbólica que no se ha acometido y, si pensamos en otros países, es delirante que no haya tenido lugar", ha explicado, añadiendo que también hay muchas personas que siguen esperando para enterrar a sus padres o a sus abuelos.

"Las cosas no están solucionadas porque pertenezcan al siglo XX, ojo, las cosas tienen que estar muy claritas en el siglo XXI", ha argumentado Castañón que ve al líder del PP, Pablo Casado, que está respondiendo a una agenda de la "ultraderecha" y que quiere incluso poner en cuestión que los derechos sexuales y reproductivos sean libres, seguros y gratuitos.

Según la parlamentaria asturiana, lo que propone Vox actualmente "no es muy diferente" de lo que propone Pablo Casado. "Igual sí es un poco diferente de lo que proponía Mariano Rajoy", ha señalado. Considera, por tanto, que los actuales votantes de Vox lo eran antes del PP, pero que se sienten ahora más cómodos "con una manera de enunciar las propuestas mucho más misógina y racista".

Se explica así, según Castañón, que el líder del PP esté intentando "radicalizar" su discurso porque se le ha ido una parte del electorado y quiere recuperarlo.

DUCHA DIARIA

No entiende Castañón que haya habido antiguos votantes de Podemos que puedan haberse pasado en las anteriores elecciones andaluzas a votar a Vox. "No lo contemplo, porque es muy difícil pasar de una opción que defiende los derechos humanos a otra que no lo hace", ha indicado.

"Yo me ducho todos los días", ha bromeado cuando ha sido preguntada por el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien habló en unas recientes declaraciones de la imagen de falta de higiene de los representantes de la izquierda en España.

Castañon le ha restado importancia y ha comentado que ese tipo de "deslegitimaciones absurdas" son propias históricamente por parte de ese tipo de partidos porque les faltan otros argumentos. Ha recordado en este punto que Celia Villalobos, del PP, ya dijo hace años que la gente de Podemos tenía piojos cuando entraron en el Congreso.

En su análisis del actual panorama político, Sofía Castañón no ha eludido la autocrítica, sobre todo en base al último test en las urnas, el de las elecciones andaluzas. Cree que quizás no supieron generar el suficiente entusiasmo y que hubo personas que se quedaron en casa. Esta reflexión la hace extensiva a otros partidos progresistas, de cambio.

Afirma que el mayor enemigo al que tienen que hacer frente, si quieren seguir trabajando por ampliar y consolidar derechos sociales, es a la desmovilización.

MOVIMIENTO FEMINISTA

Castañón, que es secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBi en la ejecutiva de Podemos, rechaza los argumentos de quienes les acusan de haber politizado las multitudinarias movilizaciones del 8 de marzo. "El movimiento feminista está muy por encima de lo que haga Podemos, por suerte", ha argumentado.

A la diputada le perece una "excelente noticia" cómo ha calado el movimiento organizado y el pensamiento político feminista en la sociedad y destaca la presencia de mujeres de muy diferentes generaciones, ya también en 2018. "Es algo que trasciende a los partidos", ha dicho.

No obstante, la candidata de Unidas Podemos ha reconocido que no le gustó la imagen que se pudo ver en televisión de varias ministras del Gobierno de Pedro Sánchez tras una pancarta en ese 8 de marzo coreando consignas como '¿Dónde están?, no se ven, las banderas del PP'. Tampoco entiende que se haya criticado a mujeres de otros partidos que no hayan ido a la manifestación.

Al respecto, Sofía Castañón ha dicho que ella es la primera que tiene profundas diferencias políticas con mujeres de otros partidos, pero considera que no ve inteligente atacar a las mujeres por su ausencia el 8-M, porque pueden ser adversarias políticas pero no enemigas.

"Yo no voy a ir contra Marta González o contra Dolors Montserrat, no voy a ir contra Patricia Reyes o Marta Rivera de la Cruz, sino contra Pablo Casado y Albert Rivera, porque ellos son los que están decidiendo qué hacer con el partido; y creo que en algunas decisiones muchas de sus diputadas no están de acuerdo, atacarlas no es nada sororo", ha argumentado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, vuelve a la actividad del partido con un mitin el próximo 23 de abril. Preguntada al respecto, Castañón ha dicho que ella lo ve como una incorporación "que hay que naturalizar".

La diputada habla desde la perspectiva de su recuerdo cuando ella misma, cuando se dedicaba a la industria audiovisual, también hizo uso en su día de su permiso de maternidad.

"Ni cuando estamos cuidando somos inútiles, ni eso quiere decir un parón en nuestras responsabilidades o militancia", ha señalado, antes de señalar la "extraordinaria" labor desarrollada por Irene Montero al frente del partido.

SECUESTRO LEGISLATIVO

En otro orden de cosas y mirando la vida parlamentaria de los últimos años, Castañón ha reconocido que ha vivido un auténtico "secuestro legislativo" de sus iniciativas, lamentando que algunos grupos recurriesen al trámite de prolongar el trámite de enmiendas para dilatar los procedimientos.

En el último tramo de la legislatura, con el PSOE en el poder, Castañón ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez pudo haber sido más ágil a la hora de afrontar determinados compromisos. "Hemos podido tensionar todo lo que hemos podido", ha indicado sobre la presión ejercida por Podemos para sacar adelante determinados asuntos.

Castañón lleva ya casi cuatro años en el Congreso de los Diputados. Además de sentir que determinadas iniciativas relativas a derechos sociales hayan quedado estancadas sin tramitar, reconoce abiertamente que la institución (el Congreso de los Diputados) está "pensada para que te desvincules de la calle".

El trabajo en la Cámara baja es tan absorbente que, reconoce, hace que los diputados pierdan "anclaje" con la vida. Cree que otro modelo es posible, en el que no haya "políticos profesionales". Eso sí, recuerda que en Podemos siguen sin tener los privilegios de otros diputados, ya que siguen teniendo vinculado su salario a tres salarios mínimos interprofesionales (SMI). Ni siquiera han aplicado la reciente subida que se ha registrado en España, donde el SMI ha sido subido por el actual gobierno a 900. Los diputados de Podemos, afirma, siguen cobrando de acuerdo a la anterior cantidad.